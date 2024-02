Les plaques amb un codi similar al QR que han aparegut a la façana d’edificis de Manresa que encabeixen comerços són per controlar la recollida porta a porta de paper i cartró.

Ho va explicar el regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, responent una pregunta del grup municipal d’oposició Junts, al darrer ple.

Les plaques s’estan instal·lant als 1.099 comerços mitjans o grans que tenen recollida porta a porta i, també, als 109 establiments que participen des de fa anys a la recollida selectiva separant el paper i el cartró.

Huguet va explicar que les plaques encara s’estan instal·lant, perquè l’empresa subministradora no les va poder servir totes de cop, i que, fins ara, havia calgut substituir-ne 31. Junts havia exposat que hi havia veïns que havien tret les plaques de la façana del seu edifici perquè no havien estat informats i es tractava d’una propietat privada.

A la pregunta de quin reglament donava cobertura a la instal·lació d’aquestes plaques a les façanes, el regidor d’Acció Climàtica va respondre que els serveis jurídics municipals asseguraven que no hi ha cap normativa que reguli o prohibeixi la seva instal·lació. «Es col·loquen per la necessitat del servei. La placa és molt petita i no genera cap mena de molèstia», va dir.

Registre del servei

El codi serveix perquè quedi registrat quan l’operari va a recollir el paper i el cartró. Les plaques s’han enganxat a l’exterior dels establiments perquè fer-ho a dins implicava que l’operari destinés més temps a fer la feina i, a més, el comerç podia estar tancat en el moment que es portés a terme la recollida.

Va dir que, a hores d'ara, si no hi ha la placa el servei de recollida funciona igual. L’operari passa pel carrer i recull tot el que troba. Quan el nou model de recollida estigui implantat, els contenidors estiguin tancats, s’hagin fet les tres rondes de visites previstes i ja s’hagi avisat reiteradament els comerços que no utilitzin el servei «potser sí que, algun dia, haurem d’anar a fer una amonestació. I ho sabrem en funció d’això», va explicar Huguet.

Va afegir que s’havia informat a tots els comerços de la presència de les plaques.