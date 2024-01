El grup municipal de Fem Manresa ha mostrat "preocupació per la falta de transparència i el secretisme en un tema tan important per a la ciutat com són les residències de gent gran".

Fem Manresa dona suport a la proposta de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran per demanar al govern municipal d'ERC, PSC i Impulsem que es manifesti públicament en contra de l'assignació per part de la Generalitat de places concertades finançades amb fons públics a la macroresidència privada que després de 2 anys tancada obrirà al sector Concòrdia, "ja que això contradiria el model residencial" que la plataforma i el grup polític d'oposició desitgen per a Manresa.

Fem Manresa considera que la macroresidència privada de la Concòrdia serà perjudicial per a la ciutat, ja que representa "un esquema especulatiu, dissenyat només per aprofitar-se econòmicament en un àmbit on la gestió pública ha abandonat a la gent gran".

En aquest sentit, adverteixen sobre "l'historial de vulneracions de drets i maltractaments als residents en altres residències gestionades per la multinacional Orpea -que gestionarà la residència de Manresa amb la seva filial Orpea Ibérica-, que, després d'una forta crisi de reputació per les revelacions sobre maltractaments a França en un llibre del periodista Victor Castanet, va acabar sent rescatada per l'Estat francès".

Segons Fem, "res indica que Orpea hagi de deixar de prioritzar els beneficis privats per sobre el benestar dels usuaris, i només hi ha una manera d'acabar amb els abusos: una gestió pública que treballi de veritat pels drets de la gent gran", expressa la regidora Roser Alegre.

Fem Manresa titlla "d'espectacle dantesc el rol jugat pel govern de la capital del Bages, format per ERC, PSC i Impulsem, durant el debat plenari sobre la construcció de la residència pública del Xup".

Els anticapitalistes consideren "cínic que el govern -que públicament ha fet costat a la construcció de la residència pública- continuï seguint la línia del Govern de la Generalitat, repetint els mateixos arguments tècnics i filigranes dialèctiques per eludir responsabilitats amb la promesa residència pública de gent gran".

PSC i Impulsem "absorvits pels republicans"

La candidatura municipalista es mostra crítica amb ERC per no fer la pressió suficient al Govern de la Generalitat -del mateix color polític-, però també amb els socis minoritaris del govern, argumentant que "en menys de 6 mesos, PSC i Impulsem han estat absorbits pels republicans, perdent qualsevol capacitat d'autonomia".

Critiquen que durant la campanya es van mostrar a favor de la residència pública del Xup, però finalment van votar en contra de la moció per fer-la avançar, presentada per la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran i Fem Manresa.

Fem Manresa considera que l'anunci, durant el ple municipal, de la pròxima obertura de la residència privada del sector Concòrdia, per part de la regidora de Drets socials i persones grans, Mariona Homs, va ser una maniobra per desviar l'atenció mediàtica "del posicionament contradictori i submís" que el govern municipal estava exhibint al ple.

Més encara tenint en compte que el govern municipal no es defensa públicament el model privat, segons es desprèn de declaracions com les de la regidora de Drets Socials i persones grans al Ple de juliol de 2023. En aquella ocasió, quan Fem Manresa va preguntar per la residència privada de la Concòrdia es va afirmar que "el model privat no té en compte el que diu el Pla d'envelliment i dependència de Manresa: el que necessitem són places concertades i no places privades".