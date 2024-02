La candidatura municipalista Fem Manresa reclamarà al ple municipal d'aquest febrer que l'aparcament de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa sigui gratuït tant per als pacients i els seus acompanyants com per als treballadors. Des del grup municipal es defensa també que, a banda de facilitar l'accés als aparcaments de l'hospital, cal potenciar l'ús d'alternatives al vehicle privat, millorant l'accessibilitat i la mobilitat entorn de l'hospital.

En la moció que es presentarà, Fem Manresa destaca que l'accés universal als serveis de salut és un dret fonamental, i que el fet que 3 hores a l'aparcament suposin un cost de més de 10€ (en el cas de la zona blava, aquest temps tindria un preu de 4'5€), té efectes negatius tant per a pacients i el seu entorn com per al personal del centre. Capitalitat alternativa En aquest sentit, des de Fem Manresa es reivindica també que la capital del Bages ha de ser un referent de capitalitat alternativa, i això implica desenvolupar polítiques que, lluny de concentrar les inversions i perpetuar desigualtats entre municipis, promoguin un enfocament territorial equitatiu. Considerant que l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa serveix a més de 268.000 habitants de la Catalunya Central, des de la candidatura municipalista s'assegura que és essencial implementar polítiques que alleugerin les càrregues econòmiques i facilitin l'accés a un servei tan vital. A més de la gratuïtat de l'aparcament -que actualment està gestionat per l’empresa francesa Indigo Group, principal gestora d’aparcaments a escala mundial i de 140.000 places arreu de l’Estat espanyol-, els anticapitalistes assenyalen que la seva proposta no només busca facilitar un accés més just i equitatiu als serveis de salut, sinó també promoure una política de mobilitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. En aquest sentit, amb la moció també defensen la necessitat de promoure l'ús del transport públic com a alternativa sostenible al vehicle privat, i elaborar un pla de mobilitat laboral per a l'hospital, amb l'objectiu de reduir la congestió i millorar la qualitat de l'aire en l'entorn. A banda del text que es presentarà al ple municipal, i per garantir que els acords de la moció es converteixin en realitat tangible, des de Fem Manresa es duran a terme diverses accions: sensibilització pública a través de les xarxes socials, els mitjans i accions al carrer, reunions amb agents comunitaris implicats, i negociacions amb les autoritats locals i els gestors de l'hospital. Des de la candidatura recorden també que l'alcalde de la ciutat és qui presideix el Patronat d'Althaia -fundació privada que gestiona l'Hospital Sant Joan de Déu-, i això hauria d'aprofitar-se per insistir en una major accessibilitat de l'aparcament del centre.