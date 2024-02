Junts per Manresa lamenta que de les primeres negociacions pel traspàs de rodalies entre ERC i el govern espanyol s’exclogui el traspàs de l'R4, la línia de Renfe que connecta Manresa i el Bages amb Barcelona.

Tot això, "els mateixos dies que el govern municipal de Manresa, liderat per ERC, també s’hagi oposat explícitament a la construcció d’una autovia entre Manresa i Castellgalí", assegura Ramon Bacardit, cap del grup municipal.

Junts per Manresa fa referència així a la moció presentada al darrer ple municipal per aconseguir que la Catalunya Central tingui una autovia amb dos carrils de circulació per banda (2+2) que arribi fins a Abrera i que doni accés a l’aeroport i al port.

Manresa "novament exclosa"

Segons Bacardit, “el Bages, el Berguedà i el Solsonès necessitem unes infraestructures que ens portin fins a Abrera i, per tant, fins a Barcelona amb una autovia en dos sentits per carril (2+2)”,

Junts per Manresa lamenten "la inoperància d’ERC a l’Ajuntament i la Generalitat per complir amb reivindicacions històriques de mobilitat com la C-55 o l’R4".

Bacardit afirma que “Manresa i les comarques centrals es queden, una vegada més, excloses de les propostes en mobilitat i infraestructures que ajudarien a millorar les connexions entre els municipis de la Catalunya Central i la capitalitat catalana per a fer-la una regió més competitiva i funcional”, ha apuntat Bacardit.