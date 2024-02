Els regidors del Grup Municipal de Junts per Manresa presentaran al ple de dijous una nova bateria de mocions i preguntes. Instarà l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem a fer una auditoria de les obres a l’antic Col·legi Sant Ignasi.

Amb motiu de la inauguració, el proper 21 de febrer, del Museu del Barroc de Catalunya, el Grup Municipal instarà al govern tripartit a encarregar un estudi independent per comptabilitzar totes les intervencions realitzades, des de l’any 2015 a l’edifici de l’antic Col·legi Sant Ignasi i els seus voltants.

En aquest sentit, el grup presidit per Ramon Bacardit demanarà informació sobre la relació de projectes, abast i adequació d’aquests dins del Pla director d’usos de l‘edifici de l’antic Col·legi de Sant Ignasi; la relació de contractes, imports de licitació i imports finals de les obres -i, en el cas de sobrecostos, explicar-ne els motius- i les incidències recollides en les actes i llibres de direccions d’obres, entre d’altres.

A la mateixa moció, també, s’hi recollirà la demanda que es creï una comissió especial transitòria encarregada d’escollir l’equip redactor de l’auditoria, fer-ne el seguiment i el conseqüent rendiment de comptes.

Accessibilitat inclusiva al Centre Històric

La darrera moció del grup demana la supressió de l’ús de llambordins de granit -comunament coneguts com “de formigó blindat”, un model de llambordí present, entre d’altres llocs del Centre Històric, al Passeig de la República. Junts afirma que aquest tipus de llamborda ha estat criticat diverses vegades per ser poc pràctica de cara al pas de les persones amb problemes de mobilitat, com ara les persones grans, persones amb mobilitat reduïda o persones amb cotxets, entre d’altres.

La moció sorgeix de la menció del govern, al darrer ple de la corporació, de la intenció de fer ús d’aquest model en el Projecte de reurbanització del Carrer Santa Maria.

Aquesta vegada, a més, el grup presentarà dues mocions en clau de país, centrades en el compromís i lluita per preservar el sector agrari i de la pagesia de Catalunya i el desdoblament integral (2+2) de la C-55.

Preservar el sector agrari

La moció de Junts recorda que el Cens Agrari de l’IDESCAT del 2022 establia que Catalunya té prop de 55.000 explotacions agrícoles i més de 1,7 milions d’hectàrees agràries, els pagesos responsables de les quals, sovint, no han comptat amb el suport institucional dels diversos nivells territorials: la crisi climàtica, la política agrària comuna que no posa les mateixes regles del joc per totes les collites, l’excés de burocràcia a l’hora de tramitar ajudes i procediments "posen contra les cordes els pagesos i pageses de totes les demarcacions".

És per això que, en el contingut de la resolució, demana que el govern de la ciutat es comprometi amb la pagesia. Aquest compromís, però, ha de venir acompanyat d’una bateria d’accions, com que el govern insti a la Generalitat, a l’Estat espanyol i la Unió Europea a reduir la burocràcia, erradicar la competència deslleial a través de la promoció de preus justos i d’incentius fiscals per incentivar la persistència del sector i promoure una campanya de comunicació encaminada al suport de la pagesia i al consum de productes de proximitat.

Desdoblament de la C-55

El cap del Grup Municipal, Ramon Bacardit, ha reivindicat la necessitat que la Catalunya Central tingui una autovia amb dos carrils de circulació per banda (2+2) que arribi fins a Abrera i que doni accés a l’aeroport i al port.

A la vegada, considera que és una carretera obsoleta que no satisfà les necessitats. Ja fa 25 anys, apunta Bacardit, que els partits del consistori es van posar d’acord per dur al Parlament una iniciativa per demanar el desdoblament integral de la Carretera; un compromís, però, que a data d’avui no s’ha fet.

A la mateixa moció, s’hi inclou la redacció d’un estudi informatiu durant l’any 2024 de la millora a dos carrils per sentit de l’enllaç de la C-16 a Castellbell i el Vilar fins a la connexió amb l’autopista A-2 que inclogui les variants de Monistrol i Olesa de Montserrat .

Finalment, la moció demana que es redacti i s’aprovi el Projecte d’enllaç de la C-55 a la BV-1229, que dóna accés a Sant Vicenç de Castellet i al Pont de Vilomara, entre d’altres.

Els membres de Junts han participat a diversos talls de la C-55 i han manifestat el suport a la Plataforma No + Morts a la C-55 i a l’Associació Xarxa Set, creada recentment.