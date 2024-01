Junts a la Catalunya Central fa ara una aposta «de màxims» en matèria viària i es postula per liderar una reivindicació que engloba el que, en l’àmbit de carreteres, han estat dos dels grans tòtems dels últims 25 anys: el desdoblament integral de la C-55 al sud i el rescat de l’autopista Terrassa-Manresa. Reclamacions que, de moment, es palesaran en mocions que portaran als Ajuntaments i Consells Comarcals del Bages, el Berguedà, el Solsonès i també del Baix Llobregat Nord. De fet, la reclamació va, fins i tot, una mica més enllà del que s’ha debatut en els últims anys, perquè en el cas de la C-55 la formació el que posarà sobre la taula és la seva conversió en autovia des de Callús fins a Abrera (on connecta amb l’A2), i també el desdoblament de la C-16 al nord, de Berga fins a Bagà (el projecte que hi ha hagut aquests últims anys era el de fer un carril reversible).

Aquest paquet de reivindicacions en infraestructures l’ha presentat Junts aquest divendres a la tarda en un acte a la seu del partit a Manresa, en el qual han reunit representants municipals i comarcals del partit provinents de les quatre comarques.

En relació amb el desdoblament del tram sud de la C-55, pel que fa al tram més conflictiu ara mateix pel que fa a trànsit i el que genera més debat, de Manresa fins a Castellbell (a l’enllaç amb la carretera de Terrassa, la C-58), Junts a la Catalunya Central aposta del tot per materialitzar els projectes executius redactats entre el 2013 i el 2015. Projectes que, tal com ha explicat reiteradament Regió7, preveu el desdoblament dels traçats actuals des del final de la variant de Manresa fins passat el barri dels Comtals, i des de la sortida sud de Castellgalí fins passat el túnel de Bogunyà, mentre que per a la part central proposava un traçat totalment nou saltant a l’altre costat del riu i retornant. Traçat que desperta recels pel possible impacte ambiental. En aquest sentit, el sallentí David Saldoni, diputat de Junts al Parlament, i Ramon Bacardit, líder de la formació a Manresa, deien que «aquells projectes van ser redactats amb el corresponent estudi d’impacte ambiental, i si cal s’haurà de revisar i actualitzar el que sigui necessari, però per nosaltres són totalment vàlids». Tots dos han coincidit a argumentar que, actualment i des de fa anys, aquestes comarques estan «ofegades» per unes infraestructures de comunicació «totalment insuficients» que «condicionen i limiten la competitivitat econòmica del nostre territori». «La Catalunya central no pot renunciar de cap de les maneres a la competitivitat», afirmava Saldoni, que hi afegia que s’han d’acabar els debats «que estan frenant que avancem en la mateixa direcció per fer realitat aquestes infraestructures». I en aquest sentit, deia que «nosaltres no parlem de si ha de ser el desdoblament de la C-55 o el rescat de la C-16. Per nosaltres han de ser les dues coses, perquè no són alternatives. Són dues infraestructures que fan funcions diferents i que connecten cap a llocs diferents». Bacardit ho apuntalava reiterant que «les infraestructures porten desenvolupament econòmic i la Catalunya central té un dèficit d’inversions que no pot seguir aguantant», motiu pel qual reafirmava que «volem desdoblament i alliberament del peatge».

Quant als projectes més immediats que la Generalitat té en marxa en el cas de la C-55, que impliquen fer un doble carril només en direcció nord i només des de Sant Vicenç fins a Manresa, amb una lleugera modificació del traçat per dins de Castellgalí (projecte que va avalar el Consell Comarcal, on Junts també governa amb ERC), Junts no en renega, però afirma que «no és en absolut la solució, perquè si l’1+1 està aconsellat per a un màxim de 15.000 vehicles diaris i aquí superem de llarg els 30.000, els càlculs aviat estan fets», i el que reclamen és que «en cap cas aquests projectes suposin cap afectació ni limitació per fer realitat el desdoblament integral», deia David Saldoni, que apuntalava que «tot es pot treballar i s’ha de treballar en paral·lel».

Quant al fet que successius consellers de Territori de Junts (o de formacions del que ara en són hereus) no hagin apostat en l’última dècada per fer realitat aquestes demandes, Bacardit defensava que, «amb els pressupostos que tenen, els consellers miren d’apagar tots els focs que se’ls obren arreu. I potser aquí no hem estat prou contundents en les reivindicacions i ha faltat lideratge. Per això ara fem aquesta aposta territorial». Una aposta i proposta reivindicativa que David Saldoni ressaltava que és «de màxims, perquè hem de ser ambiciosos. I amb aquest consens busquem que hi hagi un ampli consens social i polític, que creiem que ja existeix». Tanmateix, Saldoni posava en relleu que «no deixarem de liderar només per si hi ha o no un consens total. De vegades el consens absolut és impossible, però llavors no s’avança. Nosaltres tibarem per arrossegar».

En síntesi, les reivindicacions que ara les agrupacions de Junts al Bages, Berguedà, Solsonès i Baix Llobregat Nord posen sobre la taula passen perquè el Govern de la Generalitat «actualitzi i liciti els 3 projectes constructius redactats entre els anys 2013 i 2015 entre Castellbell i el Vilar i Manresa (Sant Pau)»; que totes les intervencions anunciades recentment i que estan en estudi i licitació, «no afectin la solució definitiva prevista de 2+2 i que preveu l’estudi Informatiu aprovat el 2010, el qual contempla, entre altres l’enllaç Nord de la C55 amb Sant Vicenç de Castellet i la carretera del Pont de Vilomara»; que el Govern encarregui la redacció de l’estudi informatiu de la millora a dos carrils per sentit, en el tram entre l’enllaç de la C-16 a Castellbell i el Vilar fins a la connexió amb l’autopista A-2, i que inclogui les variants de les poblacions de Monistrol de Montserrat i Olesa de Montserrat i una nova connexió amb l’autopista A-2; que encarregui el projecte constructiu de desdoblament de la C-55 entre Manresa i Callús; i que rescati el peatge de la C-16, «i que mentre no ho faci, implanti una bonificació pels residents al Bages, Berguedà i Solsonès del 100%».