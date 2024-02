La doctora en Matemàtiques Rosa Maria Miró-Roig (Manresa,1960) ha rebut aquest divendres al vespre el quart premi Rosa Argelaguet i Isanta en el marc del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència. Ho ha fet en un acte durant el qual ha esperonat tothom a lluitar «per ser allò que voleu ser». És el que li van inculcar a casa seva els seus pares, el Pere i la Rosa Maria, ha explicat, on «els nois i les noies vam tenir les mateixes oportunitats». I el que ha transmès «a la meva filla i a les meves netes».

La biblioteca del campus ha acollit aquest divendres l’acte de lliurament del premi Rosa Argaleguet impulsat per l’Ajuntament, la UPC i la FUB-UManresa que en aquesta ocasió ha reconegut la tasca docent i l’activitat de recerca de Miró-Roig, actualment professora i investigadora a la Universitat de Barcelona.

L’homenatjada ha assegurat que se sentia honorada de rebre el guardó per diverses raons. Primer perquè porta el nom de Rosa Argelaguet, perquè «és un premi de la meva ciutat» i perquè és un reconeixement «del paper de la dona en el món de la ciència». Durant el seu discurs d’agraïment ha afirmat que farien falta moltes més Rosa Argelaguet.

La cerimònia, amb un punt de solemnitat, l’ha presidit l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. També hi havia a les primeres files la família de Miró-Roig, de Rosa Argelaguet dues premiades en edicions anteriors: Maria Dolors Riera Colom i Núria López-Bigas.

La cap del departament de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona, Laura Costa, ha estat l’encarregada de fer la glossa de Miró-Roig. D’ella ha dit que és una científica de primer nivell, molt vinculada a Manresa, el que «fa més important aquest guardó».

Costa ha admès que és difícil explicar la investigació que es porta a terme en matemàtiques, però ha destacat que Miró-Roig ha «creat una xarxa de coneixement i ha posat les bases de la recerca de matemàtiques com es coneix avui en dia». També que ha sigut «font d’inspiració per a molts altres». Ha assegurat que és «extremadament generosa amb el seu temps i el seu coneixement», i ha destacat que «no ha renunciat mai al seu rol a la ciència per ser dona i mare. No són un impediment per arribar a dalt de tot».

A l’acte també hi ha intervingut el regidor d’Empresa, Turisme i Coneixement, Joan Vila, que ha afirmat que calen més referents femenins en l’àmbit de les ciències. «A Manresa tenim vocacions, però en volem més», ha dit. Ha clos l’acte l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que ha tingut un record per Rosa Argelaguet, enginyeria mor de forma sobtada el 2020. De Miró-Roig ha dit que «és absolutament mereixedora del premi», i ha remarcat que a Manresa s’està treballant per retenir talent al territori.

Un premi del 2020

El premi Rosa Argelaguet es va crear el 2020 amb la voluntat de reconèixer, promocionar i sensibilitzar el paper de les dones que han contribuït activament en alguna activitat de docència, d’investigació o de divulgació en l’àmbit de les ciències, així com per mantenir el llegat de la doctora Argelaguet, que va ser professora i directora de la UPC Manresa, que sempre va estar implicada en l’objectiu de despertar vocacions científiques femenines.

Les premiades a les tres primeres edicions han estat Maria Dolors Riera Colom, doctora en Enginyeria Industrial; Núria López-Bigas, doctora en Biologia; i Maria Roser Valentí Vall, doctora en Física.