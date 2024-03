La Fundació Althaia de Manresa ha concedit una beca a una metgessa resident -en període de formació de la seva especialitat- per fer una investigació sobre l’ús de pantalles en els infants. Es tracta d’una iniciativa que la institució va posar en marxa l’any passat amb l’objectiu de facilitar que residents amb vocació científica puguin iniciar una trajectòria de recerca en el marc del seu desenvolupament professional.

En aquest cas s’ha atorgat la beca a la metgessa resident de tercer any Esther Martín Santander, psicòloga clínica de Salut Mental d'Althaia. El seu projecte de tesi doctoral es titula Ús de dispositius digitals amb pantalla en infants: implicacions en el llenguatge, la psicomotricitat i la visió. Realitzarà aquesta investigació a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) dins del programa de doctorat de Medicina i Ciències Biomèdiques. La decisió l’ha pres una comissió avaluadora.

Recull i anàlisi de dades

A l’estudi es recolliran i analitzaran dades de la Catalunya Central sobre el temps d’ús de dispositius digitals amb pantalla per part d’infants, tant de forma individual com familiar, així com de les possibles implicacions en el seu desenvolupament.

Amb l’anàlisi de les dades es podrà valorar científicament l’impacte que pot causar l’ús de dispositius digitals amb pantalla en infants i aplicar, si són necessàries, estratègies de prevenció. Les directores de la tesi són Dominica Díez Marcet i M. Cruz Crespo Maraver, doctores en Psicologia Clínica de l’àrea de Salut Mental d’Althaia i membres del grup de recerca Innovació en Salut Mental i Benestar Social (ISaMBeS).

Les beques per a residents

Les beques per als residents, metges que s’estan formant en la seva especialitat, busquen despertar més vocacions científiques i animar residents a interessar-se en la recerca i en la possibilitat de començar una tesi doctoral.

L’any 2021, Althaia ja va impulsar dues convocatòries internes per incentivar la recerca entre els professionals de la institució i, a la vegada, fomentar la investigació sobre l’impacte i les repercussions de la covid-19. A finals del 2022 es va impulsar una nova convocatòria interna, en aquest cas per promoure la recerca científica en l’àmbit de la infermeria.

Aquest tipus de convocatòries suposen un punt d’inflexió en el model de recerca de la institució, que s’aproxima a altres centres hospitalaris de referència, alhora que reverteixen en el desenvolupament de la recerca i la innovació al territori. En aquest sentit, l’impuls de la recerca és clau per incrementar la qualitat assistencial, atraure i retenir talent, així com desenvolupar el professionalisme que acaba revertint en una millor qualitat del sistema sanitari.

Una part de les convocatòries s’han finançat amb fons recaptats amb el programa de mecenatge d’Althaia. La captació de fons destinada a l’àmbit de la recerca té una llarga tradició al nostre país i ha tingut un paper molt rellevant per situar les universitats i hospitals catalans en llocs capdavanters. És en aquest sentit que la Fundació Althaia busca la complicitat de la ciutadania i el territori per sumar-se a aquest model.