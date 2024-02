Un sopar solidari que fusionarà cuina i emocions donarà el tret de sortida a un nou projecte de mecenatge de la Fundació Althaia de Manresa, que en aquesta ocasió es dedicarà a la salut mental. El sopar solidari en qüestió se celebrarà el 15 de març a la Torre Busquet. Elaborarà el menú el cuiner Nando Jubany i el seu equip.

Es tracta d’una iniciativa impulsada pel Rotary Club Manresa-Bages que presideix, precisament, el cuiner bagenc Benvingut Aligué, amb la col·laboració d’Althaia.

Més cuina i emocions: a l’acte es presentarà el llibre Cuinant les nostres emocions a foc lent que combina escrits de psicòlogues d’Althaia i receptes de cuiners d’estrella Michelin.

D’aquesta forma es posarà en marxa un nou projecte de mecenatge per millorar l’atenció l’àrea de Salut Mental d’Althaia. L’objectiu és aconseguir recursos per a la investigació, humanitzar l’atenció i posar en marxa programes que no entren pròpiament en els tractaments clínics d’atenció, però que són igualment importants per a la recuperació del projecte de vida d’aquelles persones amb problemes de salut mental i evitar possibles recaigudes. Seria el cas de projectes lúdics, culturals o esportius, que fomentin la connexió i integració social.

Althaia ha posat en marxa diversos projectes de mecenatge els darrers anys que han fet possible tenir un nou hospital de dia d’Oncologia. També en té un en marxa a Pediatria, que hauria de culminar amb la renovació de dalt a baix de la planta d’atenció a infants i joves que hi ha a la part històrica de l’Hospital de Sant Joan de Déu. La pandèmia va partir pel mig la campanya, però continua endavant. També n’ha dut a terme en temes com ictus i la covid.