El Departament de Territori de la Generalitat està treballant en els plecs de la nova licitació del servei públic en autobús entre Manresa i Barcelona. A final d’any acaba el termini de 8 anys en el qual la concessionària ha estat Monbus i es prepara un nou concurs que serà per 4 anys per fer-la coincidir el 2028 amb la finalització d’altres concursos de transport.

El 2028 acaba la concessió del servei públic intercomarcal de les línies de poblacions de la rodalia de Manresa com Santpedor i Sant Fruitós, entre d’altres.

A final de l’any 2016, l’empresa Monbus es va fer càrrec de l’explotació de la línia de transport públic en autobús entre Manresa i Barcelona després que el Tribunal Suprem sentenciés que era meritòria de l’adjudicació, donant la raó a una resolució anterior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

La concessió acabarà el desembre del 2024 i el nou concurs pot donar com a resultat que Monbus continuï fent-se càrrec del servei 4 anys més o que hi hagi un nou concessionari.

Sigui com sigui el desembre del 2028 un altre cop es traurà a concurs el servei, que està sent polèmic per la quantitat d’incidències que registra.

En el darrer ple municipal, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va qualificar de «nefast» el servei de bus entre la ciutat i Barcelona que ofereix l’empresa concessionària Monbus.

El 25 de desembre

Va explicar que l’Ajuntament està col·laborant en la definició de la nova concessió del servei, que és previst que entri en funcionament el 25 de desembre d’aquest any.

L’alcalde va intervenir com a colofó de la resposta de l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem a una pregunta presentada pel grup municipal de Junts per Manresa sobre el fet que Monbus «acumula múltiples queixes per mal servei i incidències de tota mena».

Junts va demanar les conclusions de la darrera auditoria externa realitzada per la Generalitat sobre el servei.

El regidor de Mobilitat, Carles Garcia, va explicar que l’auditoria del servei constata que «el personal i l’equipament és correcte». Va afegir que caldrien «reforços puntuals en informacions visuals en alguns busos i parades». Va afegir que «l’avaluació de l’estat general de les parades és correcta; tanmateix, cal reforçar la identificació de les línies exprés en algunes parades i els horaris en línia i, millorar l’atenció telefònica», entre d’altres aspectes analitzats.