De Barcelona a Manresa: Hora i mitja en un bus pastera

El servei de bus entre Manresa i Barcelona, del qual té la concessió l’empresa Monbus, va passar a final d’any una auditoria que se suposa que hauria de servir per millorar-lo, després de les nombroses crítiques que ha rebut per part dels usuaris. Una auditoria que va recollir valoracions a peu de parada que aquest diari resta a l’espera de poder explicar fil per randa, després de demanar-la ja fa dies al responsable directe de la línia, el Departament de Territori, que la va encarregar. El desori del servei és palpable diàriament.

D’un any a l’altre, el preu del bitllet senzill ha passat de costar 8,55 euros a 9,15 (un 7% més). Si és un viatge d’anada i tornada, s’enfila als 18,30 euros, un preu que diu molt de l’aposta de l’administració a favor del transport públic. Molta gent aprofita les targetes multiviatges, que n’abarateixen el cost, però, no és forassenyat reclamar un preu més ajustat si la persona fa el trajecte d’anada i tornada el mateix dia. Important! L’usuari ha de tenir en compte que ha de portar l’import just o bitllets petits, perquè, sinó, el conductor s’enfada perquè no té canvi i perilla que no el deixi pujar. Pagar amb targeta o amb mòbil via datàfon? No. No és viable.

Al viatge del matí, el bus surt prou puntual de la plaça de Valldaura. Tot i que no és hora punta, és un bus de dos pisos. Ja arriba amb molta gent de la primera parada, a l’Estació d’Autobusos. Com que no és directe, aterra a la darrera parada de Barcelona al cap de pràcticament una hora i mitja. La història, però, no és en aquest viatge, no. És en el de tornada. Per sucar-hi pa.

El d’1/4 de 7 no ha passat

Vint minuts abans que surti el bus de 2/4 de 7 de la tarda de la Gran Via de les Corts cap a Manresa, ja hi ha una bona cua a la parada. Es barregen els que agafen el directe cap a Olesa de Montserrat, que surt a la mateixa hora, i el directe cap a Manresa. L’anterior, d’1/4 de 7, a la capital del Bages, no ha passat o no ha parat, i hi ha força gent. Quan arriba el vehicle que va a Manresa, pràcticament s’omple. També arriba el d’Olesa.

A partir d’aquí, el conductor ja es comença a posar una mica nerviós perquè li queden quatre parades a Barcelona i pràcticament no hi ha espai. En la següent, la de Còrsega, encara hi ha qui pot trobar seient, però ja hi ha qui ha d’anar dret. Quan arriba a la de Maria Cristina i a la del Palau Reial hi ha força gent que fa estona que s’espera, perquè hi ha molt trànsit i el bus va tard. Només obrir la porta, ja els avisa que no hi ha lloc i que si volen pujar hauran d’anar drets. Els apressa a decidir-se i hi ha un moment de tensió. Als més joves ja els està bé, però hi ha una persona gran que decideix esperar l'autocar següent que, segons els horaris, havia de sortir a les 7 i 10 de Gran Via, però que el conductor desconeix si hi ha passat o no. No en té ni idea. No la pot ajudar.

Algunes targetes per pagar el viatge no funcionen, però deixa entrar igualment els nois que la porten. Un duu la de la seva germana. En teoria, no l’hauria de fer servir. És igual. Es veu clarament que el xofer està preocupat perquè el servei que està oferint és pèssim i la gent es queixa i fa comentaris en veu baixa.

Abans de fer la darrera parada on encara s’atura, truca un company que també està fent aquest trajecte (el d’1/4 de 7?) i li demana si té lloc perquè ja es veu a venir que a la parada de Zona Universitària haurà de passar de llarg i deixar molta gent penjada. Li diu que va ple com ell. Parlen de més de 70 persones en cada cas.

Efectivament, passa de llarg de la Zona Universitària, on hi ha molta gent fent cua. Convertit en un bus pastera, amb una vintena de persones dretes i assegudes a terra, en una incorporació ja fora de la zona urbana, ha de frenar bruscament perquè hi ha retencions i hi ha alguna exclamació. Finalment, a cinc minuts per a les 8 del vespre arriba a Manresa. Ha sortit a 2/4 de 7 i era directe.

Novetats poc útils

Al bus del matí hi ha propaganda de Monbus al tablier. L’empresa hi informa que ha estrenat web (catalunya.monbus.es), atenció telefònica (no hi posa el número!), que està a X (abans Twitter) i que a les parades hi ha codis QR amb informació dels horaris. La nova web, de la qual també hi ha propaganda penjada a l’Estació d’Autobusos, se suposa que ha d’informar del pas dels busos a temps real. No ho fa. A final d’any, com va informar Regió7 dimecres, s’ha de renovar la concessió o canviar-la. Queda dit de nou.

Mentrestant, el tren de la Renfe, que és el servei de transport públic òptim que hauria de tenir una capital com Manresa per anar i tornar de Barcelona amb rapidesa i amb comoditat, viu, dia sí dia també, alguna avaria, i el desdoblament de la C-55, continua sent una utopia. Visca!