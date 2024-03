El president del grup de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, va expressar la preocupació de la seva formació política per les múltiples queixes que els arriben de situacions de desbordaments en les àrees d’aportació de deixalles.

Bacardit va assegurar que han «constatat» la proliferació de desbordaments de contenidors en un gran nombre de punts de la ciutat. «Ens preocupa aquesta situació en la qual els desbordaments de contenidors són habituals», va dir, perquè «transmet una imatge de degradació de la ciutat».

Per això, «volem instar el govern que desplegui la nova concessió de neteja per posar fi a aquesta situació deplorable en diversos indrets de la ciutat».

Bacardit va dir que els problemes es produeixen tant al voltant de contenidors de la brossa com de selectiva «i aquesta situació no hauria de durar més». Va afirmar que desconeixia si el retard en el desplegament del nou sistema de gestió de residus es deu a problemes de gestió o de manca de mitjans materials, però «cal acabar d’implementar la concessió amb tot el seu pes i mitjans». Per això reclama «celeritat».

Deixalles massa temps a fora

Pel que fa concretament al porta a porta comercial, el president del grup municipal de Junts assegura que «entenem que ens trobem en un període d’implantació», però considera que, tot i així, «caldria donar solució a les queixes sobre el fet que les deixalles passen massa temps a fora. Som comprensius amb la fase en la qual ens trobem, però hi ha recorregut de millora i esperonem a donar resposta a les queixes dels comerços». Bacardit ha afirmat que «hi ha necessitat d’ajustar horaris perquè els cubells passen moltes hores a l’exterior. Cal més sincronització i rapidesa».

Un altre aspecte sobre el qual ha volgut posar el focus és que la recollida diürna dels residus «provoca problemes de mobilitat a carrers i cues de vehicles». Per tot plegat va demanar respostes davant un sistema que «grinyola».

El darrer pas en la implantació del nou sistema de residus a Manresa es va fer públic a mitjans del mes de febrer quan els equipaments de la ciutat es van sumar a la recollida de residus porta a porta, que els comerços ja van iniciar el passat desembre. En total, entren dins el nou model 118 equipaments, que inclouen centres, sanitaris, culturals, esportius, educatius (llars d’infants, escoles, instituts i altres centres d’ensenyament), centres cívics, edificis municipals i geriàtrics.