La sala els Carlins de Manresa va acollir ahir al vespre l'entrega dels premis Maria Casajuana en la seva edició més musical i dedicada a l'esport. Aquest és un premi que atorga ERC i les joventuts del partit per premiar la trajectòria d'una manresana i d'una entitat del Bages en la seva tasca social i comunitària amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora. Les guardonades van ser les membres del cor de Teies de Santpedor i Rosa Masachs i Playà.

Va ser un acte emotiu en el què hi va haver moltes apel·lacions a la sensibilitat, però també reivindicacions feministes. La vetllada, seguida per prop d'un centenar de persones a la Sala els Carlins, va ser presentada per Mariona Descarrega, la secretària de Feminismes d'ERC de Manresa i el Bages i va començar amb un vídeo que recordava les premiades en les edicions anteriors, totes destacades per la feina feta fora de l'àmbit professional.

Seguidament, la regidora de Drets Socials de Manresa, Mariona Homs, va fer un discurs celebrant la mesura del govern d'entregar productes menstruals gratuïts a totes les dones que tinguin la regla. No obstant això, també va remarcar que encara queda molt camí per recórrer pel que fa a l'equitat de gèneres. També van pujar a l'escenari representants de les JERC i del jurat del premi per fer manifestos a favor del premi, que reconeix els petits actes que milloren la vida quotidiana de gent corrent.

Llavors, representants del cor de Teies van pujar per recollir el seu premi, que va ser entregat per membres del col·lectiu que va ser guardonat l'any passat, Fem Lluita de Sant Vicenç de Castellet. Després totes les membres del grup i el seu director, Marc Reguant, van interpretar tres cançons com a mostra d'agraïment pel guardó.

Quan van acabar va ser el torn del premi individual, que la premiada de l'any passat, Montserrat Anfruns, va entregar a Rosa Masachs i Playà. Va guanyar el premi per la seva implicació amb el Club Atlètic de Manresa, on va formar-se per ser jutge de pista, fins que com va dir ella, la van jubilar. En el seu discurs va dir que, com moltes altres dones, sentia que les coses que havia fet no li semblaven "per a tant" i per això "és tan important que existeixin aquesta mena de premis, per recordar que el que fem sí que és important".