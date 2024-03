Manresa té una llista d’espera de 2.100 persones per treure’s el carnet de conduir

A Manresa hi ha 2.100 persones que tenen aprovada la teòrica de l’examen de conduir i que són a la llista per fer la prova pràctica i treure’s el carnet. La majoria el carnet de cotxe, però també n’hi ha de motocicletes, camions o autobusos. El problema és que no hi ha prou examinadors, que depenen de la Direcció General de Trànsit, la DGT. La Federació d’Autoescoles de Barcelona, ha denunciat la situació. A les comarques de Barcelona hi a 46.000 persones pendents de la prova.

No és una situació nova, assegura a Regió7 el representant a Manresa de la Federació d’Autoescoles de Barcelona i professor de l’autoescola Logos, Francesc Gallego. S’arrossega de fa molt temps i s’ha convertit en un problema crònic. Totes les autoescoles tenen llistes d’espera i han de fer mans i mànigues perquè seus alumnes s’examinin.

A les comarques de Barcelona hi ha sis poblacions on es fan exàmens de conduir, tants el de teòrica com el de pràctica. Són Vilafranca del Penedès, Mataró, Manresa, Vic, Barcelona i Granollers. També hi ha Sabadell, però va a part perquè hi ha la seu de la Direcció General de Trànsit. Totes les poblacions esmentades, tret de Sabadell, comparteixen els anomenats examinadors.

A Barcelona hi ha exàmens cada dia, i llavors n’hi ha que es desplacen a la resta de ciutats. Es treballa en cicles de 8 dies, i en el cas de Manresa això vol dir que generalment hi ha exàmens dos cops al mes i en algun cas, tres. Anys enrere es feien exàmens un cop a la setmana, però això ha passat a la història. A Manresa s’examinen els alumnes de les autoescoles del Bages, Berguedà, Moianès, algunes del Vallès com Vacarisses i també de Solsona.

Gallego precisa que no totes les persones de la llista d’espera està en la mateixa situació. És gent que té la teòrica aprovada i que està pendent de treure’s la pràctica. Hi pot haver alumnes que encara no han començat a fer pràctiques, altres que pel motiu que sigui deixen l’examen per més endavant, i qui confia fer la prova en un temps raonable.

La manca de recursos materials i humans de la DGT «cronifica les llistes d’espera», diu Gallego. Hi ha pocs examinadors i també pocs administratius per gestionar la paperassa. Explica que «totes les autoescoles tenim llistes d’espera, i ja no depèn que ho facis bé o malament perquè és un coll d’ampolla». Cada cop que hi ha examen les autoescoles fan un repartiment dels alumnes que presentaran en funció dels examinadors que hi haurà aquell dia. «Hem de fer equilibris».

El número de persones que s’examina a cada tongada varia. Acostumen a ser entre 200 i 270. Un 10% dels que hi ha en llista d’espera, però amb l’afegit que cada vegada hi entra gent nova. «Es un procés viu». Gallego lamenta que els que donem la cara davant els alumnes som nosaltres. Donem el servei més bo que podem, però la gent no és conscient dels problemes que ens podem arribar a trobar». Insisteix que «som els primers interessats que els alumnes es treguin el carnet. A més a més per molta gent no és un caprici, sinó que el necessita».

A les comarques de Barcelona hi a 46.000 persones pendents de fer l’examen, ha denunciat la Federació d’Autoescoles de Barcelona. Els alumnes s’estan una mitjana d’entre 15 i 20 dies per fer la part teòrica, i gairebé dos mesos per fer la prova pràctica. En cas que suspengui aquesta última, l’espera per tornar-se a examinar es pot allargar uns mesos més.

El responsable de comunicació de la federació, Alejandro Requena, ha explicat a Regió7 que la manca d’examinadors és un «mal compartit» arreu de la província i també a Barcelona ciutat. Assegura que s’han posat «pegats» com examinadors itinerants o els anomenats interins, que tenen la titulació necessària però no han passat les oposicions. També es fan més hores extres. Segons Requena, però, «la solució seria tenir el número suficient d’examinadors en plantilla». Afirma que «les autoescoles tenim estratègies perquè l’alumne no pateixi», però hi ha moments que és inevitable. «Estem lligats de mans i peus». A les comarques de Barcelona hi ha entre 90 i 110 examinadors.