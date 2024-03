La candidatura municipal Fem Manresa expressa la seva total solidaritat amb el comitè d'empresa de FCC Medi Ambient Manresa, després de la denúncia pública de l'accident laboral patit per un treballador durant la recollida porta a porta comercial. Tal com va informar divendres Regió7, segons el comitè, format per CGT, CCOO i UGT, el treballador hauria patit un desmai i perdut la consciència a causa del sobreesforç la tarda del 7 de març.

El comitè d'empresa va denunciar que el nou sistema de recollida porta a porta comercial no s'està implementant correctament, ja que l'empresa FCC -concessionària del servei de recollida de residus i neteja viària a Manresa- està forçant als seus treballadors a tirar-lo endavant sense els mitjans humans i materials necessaris.

Garantir un entorn laboral segur

Fem Manresa reclama al govern municipal que actuï de manera immediata per aturar les vulneracions de drets laborals i la posada en risc de la salut de les treballadores del servei de recollida de residus. "És urgent que les autoritats municipals prenguin mesures urgents per garantir un entorn laboral segur per a tots els treballadors dels serveis municipals, també en aquells que un dia es va considerar, erròniament, que era adequat externalitzar", declara la candidatura anticapitalista.

Crítica a la privatització

En aquest sentit, destaca la creixent visibilitat de les conseqüències negatives de la privatització dels serveis públics, en aquest cas, el de recollida de deixalles i neteja viària. "La recerca obsessa del benefici privat acaba portant a reduir el màxim possible la inversió en recursos humans i materials, i les conseqüències d'això encara es fan més evidents en un moment de canvi de model de recollida", assenyalen. "Primer de tot, posant en perill la vida de les treballadores, però també perjudicant la qualitat del servei ofert a la ciutadania".

En aquest context, Fem Manresa reclama actuacions immediates a l'Ajuntament per garantir la seguretat de les treballadores del servei de recollida de residus, però també insta a apostar per la municipalització com a via més efectiva per controlar les condicions de treball i la qualitat del servei.