El comitè d'empresa a FCC Medi Ambient Manresa, que integren els sindicats CGT, UGT i CCOO, denuncia que, en la recollida de residus porta a porta als comerços de la ciutat, que va entrar en funcionament el passat mes de desembre, la "situació és totalment caòtica". Assegura que no hi ha cap tècnic de l'Ajuntament ni de l'empresa responsable que ho supervisi i que, això, juntament amb el fet que "tot el que volen fer no es pot fer", està generant unes condicions de treball, a nivell físic i psicològic, pèssimes als treballadors.

Un "torn inhumà" i un "ritme frenètic"

Com a exemple, posa el cas d'un treballador que es va desmaiar i va quedar inconscient mentre feia la recollida. "Els fets van passar a la jornada d'ahir [dijous, 7 de març] al voltant de les 7 de la tarda, mentre feia la recollida porta a porta comercial. Causat pel sobreesforç, el company va patir un desmai i va perdre la consciència, i va ser assistit per una ambulància que el va portar al CAP, on es va despertar sense saber com hi havia arribat, ni que li havia passat". Hi afegeixen que "ja feia dies que avisava que el torn era inhumà i que el ritme durant tota la jornada era frenètic". Fan saber als responsables de FCC Medi Ambient Manresa i a l'Ajuntament de Manresa, que, "en el cas de patir un accident greu, procedirem a denunciar-ho al jutjat per tal de depurar responsabilitats". A banda, no descarten "mobilitzacions". Insisteixen que "tots els treballadors estan esgotats físicament i psicològicament".

Al marge del tema del treballador, informen sobre el nou contracte de recollida de la brossa que, quan va arribar la maquinària nova "la majoria no funcionava" i que "els vehicles no passen pels carrers", concretament per vials estrets. Asseguren que n'han informat per activa i passiva, però que no han rebut cap resposta. De fet, fan notar, al Barri Antic "fa deu anys" que demanen a l'Ajuntament que posi pilones en punts determinats per evitar-hi obstacles i que passi el vehicle de les escombraries i "no ens han fet gens de cas".

"Exigències surrealistes"

En un comunicat manifesten que "ja fa setmanes que avisem que el nou sistema de recollida porta a porta no s'està implantant correctament, fa temps que denunciem que l'empresa està maltractant les seves treballadores per tal de poder tirar endavant la implantació d'un sistema, que, amb els mitjans humans i materials de què disposem en l'actualitat, és del tot impossible; les exigències de l'Ajuntament són surrealistes i, tècnicament, impossibles d'assolir. FCC Medi Ambient, per tal de no perdre beneficis, està vulnerant diàriament les normes de seguretat laboral, vulnerant el conveni i posant en risc la salut de les seves treballadores, a les quals fa doblar torns, sobredimensionant torns de treball i explotant literalment les companyes de contracte, de les quals s'aprofita perquè sap que mai no diran que no per por que no se'ls renovi el contracte de treball i a quedar-se sense feina".

Mala gestió del servei tècnic

Recorden a l'Ajuntament de Manresa que, "en matèria de seguretat laboral, també es responsable subsidiària, que la mala gestió del seu departament tècnic està provocant una degradació del servei de neteja de la ciutat, precarietat laboral amb una plantilla amb contractes que, en alguns casos, no superen les sis hores setmanals, sense respectar els descansos entre jornada i, el pitjor de tot... posant en risc la vida de les persones treballadores de la neteja viària de la ciutat de Manresa".