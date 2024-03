Art i natura dialoguen a Manresa en una exposició i tres xerrades organitzades per Justícia i Pau

La Casa Lluvià de Manresa acull fins al 30 de març una exposició organitzada per Justícia i Pau que, amb el títol "Art descalç per la Terra", té per objectiu viure i compartir, a través de l’art, la connexió amb la natura. Aquesta primera edició se centra en els conflictes pels usos de la terra i la pèrdua de la terra fèrtil que sosté els sistemes naturals i els conreus.

Es va iniciar el novembre de 2022 amb un itinerari individual i compartit amb la natura que va culminar amb una mostra de diferents expressions d’art. Presentada per primer cop a Barcelona, ha començat una itinerància que té en la capital del Bages la primera parada. A banda de l'exposició, amb obres de pintura, fotografia, escultura, poesia i audiovisual, que es pot visitar a la sala d'exposicions de la Casa Lluvià, de dimecres a dissabte, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, també inclou altres activitats a l'auditori de la Casa Lluvià.

Xerrada d'ahir en el marc de l'exposició que acull la Casa Lluvià de Manresa / Arxiu particular

Dimecres, 13 de març

De 18.00 a 19:30

"Escoltant les veus de la Terra"

Conferència a càrrec d’Àngels Canadell, filòsofa i educadora, creadora del projecte Habitar el món dins el programa Uniterra

Divendres, 15 de març

De 18.30 a 20:30

"Naturalesa exterior versus naturalesa interior: dos aspectes d’una única realitat".

Conferència a càrrec d’Ester Torrella, metgessa d’orientació holística i integrativa.

Dissabte, 16 de març

De 18.00 a 20.30

Sala d’exposicions

Visita guiada de la mostra per alguns artistes

Divendres, 22 de març (Dia Mundial de l’Aigua)