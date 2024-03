UManresa ofereix col·laboració al cònsol general en funcions de la Xina a Barcelona

UManresa i el consolat xinès a Barcelona exploraran vies de col·laboració amb la intenció d’atraure talent del país asiàtic que vulgui fer part o la totalitat dels seus estudis universitaris a Manresa. Aquesta ha estat una de les peticions que ha fet el president del comitè executiu de la Fundació Universitària del Bages, Joan Vila, juntament amb la vicerectora del campus Manresa, Sílvia Mas, i el degà de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, Marc Bernadich, a Aimin Hu, cònsol general en funcions de la Xina a Barcelona, que ha visitat UManresa.

La visita del cònsol forma part de les activitats del curs de cultura xinesa que imparteix UManresa dins del programa USènior. El curs l’imparteix Xiaobing Wang, fundadora de l'associació Centre Cultural Xinès a Manresa i docent del Campus Professional d’UManresa.

En el decurs de la visita, Hu ha pronunciat una conferència adreçada als alumnes del curs, altres alumnes del programa USènior i als estudiants del Cicle Formatiu de Grau Superior de Comerç Internacional del Campus Professional UManresa sobre la iniciativa xinesa de la franja i la ruta, un projecte d’infraestructures per impulsar el comerç i la connectivitat entre Àsia, Europa i Àfrica

Durant la trobada prèvia a la conferència, els representants de la universitat han ofert al cònsol la possibilitat de col·laborar en matèria formativa, per atraure talent xinès al territori, a través dels estudis universitaris que s’imparteixen a UManresa. Segons Joan Vila, “la Xina és una oportunitat” i cal aprofitar-la atraient talent a la ciutat, oferint-los programes formatius que siguin atractius i que els permetin conèixer la cultura occidental vivint-la en primera persona. Aprofitant la visita, Aimin Hu ha estat convidat a signar al llibre d’honor de la Fundació Universitària del Bages.

Una inversió valorada en 950 milions d’euros

La conferència del cònsol en funcions ha girat a l’entorn de la franja i la ruta, una iniciativa del govern xinès que es va posar en marxa l’any 2013. Des de llavors fins ara, s’hi ha invertit uns 950 milions d’euros i s’ha concretat en més de 200 acords de cooperació amb més de 150 països i 30 organitzacions internacionals. La iniciativa la franja i la ruta és un projecte d’infraestructures que entronca amb l’antiga ruta de la seda i que té com a objectiu facilitar i impulsar el comerç entre Àsia, l’Orient Mitjà i Europa.

Alguns exemples d’infraestructures que s’han construït en el marc d’aquesta iniciativa són el corredor comercial que connecta Gwadar, al Pakistan, amb Kashgar, a la Xina, o el tren d’alta velocitat entre Yakarta i Bandung, a Indonèsia, que és el primer tren d’alta velocitat del sud est asiàtic.

Aprofundir en la cultura xinesa

34 estudiants del programa USènior han participat des del 17 de gener en el curs de cultura xinesa amb l’objectiu de conèixer i aprofundir en una cultura i un idioma amb més de 5.000 anys d’història. Durant nou sessions, l’alumnat ha rebut formació sobre la història i l’idioma xinès, sobre les tradicions i festes d’aquest país i sobre la vestimenta tradicional xinesa. També han participat en tallers de cuina, cal·ligrafia i pintura xinesa. El programa formatiu acaba el proper 20 de març amb una sessió dedicada a entendre la societat xinesa, la seva manera de pensar i d’actuar.

La formació ha anat a càrrec de Xiaobing Wang, professora certificada per a l'ensenyament del xinès per l'Institut Confuci. Wang és la fundadora de l'associació Centre Cultural Xinès a Manresa i és docent del Campus Professional UManresa. És llicenciada en Finances i Comptabilitat per la Universitat de la Xina, postgraduada en Direcció en Restauració i en Direcció d’Hosteleria i Màster en Direcció de Turisme Internacional.