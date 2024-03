Infants i joves d'associacions de lleure de Manresa omplen de jocs els carrers i places de la ciutat

A prop de mig miler d'infants i joves de diverses agrupacions de lleure de Manresa han ocupat els carrers i places de la ciutat per fer-hi jocs i activitats a l'aire lliure, en el marc de la desena edició de la trobada 'Lleure al carrer'. L'acte ha tingut lloc a les places de la Reforma, Europa i Porxada, així com els parcs del Casino i de la Seu, encara que la festa final s'ha celebrat al parc de la Seu, on els presents han gaudit del concert del grup Lluís Pinyot i a la Tremenda banda.

Un cop acabades les activitats i jocs programats, cap a dos quarts de sis de la tarda, a ritme de batucada el grup Batrakes ha anat recollint els infants que es trobaven en diferents places de la ciutat per conduir-los fins al parc de la Seu. Abans de gaudir del concert que ha posat fi a la jornada, però, els infants han aprofitat per fer un berenar conjunt. A l'activitat hi han participat els agrupaments escolta i guia Cardenal Lluch, Antoni Gaudí, La Salut i Cavall Bernat i els esplais Vic-Remei, Minuatx, Merlot, Can Cristu i SaFa.

La iniciativa ha estat impulsada pel Grup d’Amics del Lleure (GALL) amb col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, amb la intenció d'oferir una data perquè les entitats d'educació de lleure es puguin ajuntar almenys un cop a l'any per poder compartir recursos, experiències i crear nous vincles.