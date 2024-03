Jornada antiracista amb dos-cents cinquanta alumnes del Guillem Catà de Manresa

Els cicles formatius de Serveis a la Comunitat de l’Institut Guillem Catà, de Manresa, organitzen la jornada temàtica Antiracisme i Comunitat.

Tindrà lloc el dijous 21 de març amb una taula rodona com acte inaugural, 12 tallers i un espectacle final al voltant del viatge migratori (obert a tota la ciutadania). Compten amb el suport i la col·laboració de la Casa per la Pau i la Solidaritat Flors Sirera. Serà la 3a Jornada de Serveis a la Comunitat.

La taula rodona girarà al voltant de la pregunta "Com ens travessa el racisme?". Mamadou Yero Seydi Mballo (panafricanista, activista, estudiant de Polítiques i antic alumne d’Integració Social), Luz Helena Ramírez Hache (representant de Migress) i Moustapha Ady (antiracisme i panafricanisme) seran els encarregats de donar-hi resposta, amb Yousra Touri El Mansouri com a moderadora.

A mig matí, els 250 alumnes dels quatre cicles (CFGM d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència, CFGS d’Animació Sociocultural i Turística, CFGS d’Educació Infantil i CFGS d’Integració Social) es dividiran per tal de participar en un dels dotze tallers que s’han organitzat. Així podran viure en primera persona experiències relacionades amb el racisme.

A la tarda, i per concloure la jornada, es traslladaran al teatre Els Carlins per veure l’obra "Le voyage", a càrrec del clown JAM. En aquest espectacle es posa el focus en els refugiats i migrants, i en el viatge que han d’emprendre cap a una nova vida. Una reflexió profunda sobre un col·lectiu invisible, invisibilitzat i deshumanitzat. JAM posa sobre l’escenari tota la seva expertesa humorística com a clown per sacsejar l’espectador.

Els organitzadors defensen que l’educació va més enllà del que passa a l’aula i és imprescindible fer partícips els alumnes de la vida social, de la societat en conjunt i treballar perquè aquesta sigui més justa i igualitària.

La jornada es pot dur a terme gràcies a la col·laboració de diverses organitzacions i entitats: Casa per la Pau i la Solidaritat, Ajuntament de Manresa, Fundació Bcn Formació Professional, Versembrant, Migress, Jam Clown, Sindillar, Bages per tothom, Alqwua, A l'aguait, Fahafahana.

La presentació pública de la jornada la van fer Marta Muñoz Valero, cap del Departament de Serveis a la Comunitat de l'Institut Guillem Catà; Meritxell Bacardit Subirana, professora de l'Institut Guillem Catà, i Pancho Bohórquez González, dinamitzador de la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera.

Els tallers que s’impartiran