Quatre DJ de Pont Aeri visiten l'antiga sala de Manresa: "Ens agradaria reobrir-la, però és inviable"

La discoteca Pont Aeri de Manresa ha recuperat el seu esperit. Com a mínim, per unes hores. 23 anys després del seu tancament a la capital del Bages, clausurada menys d'un any després d'aterrrar a can Poc Oli, alguns dels discjòqueis residents hi han tornat de visita. En el marc d'un reportatge del programa Alguna Pregunta Més de TV3, la sala de música techno ha reunit entre les seves quatre parets quatre de les cares més mítiques que van formar part del projecte.

En una visita a l'antiga sala, els germans Marc (DJ Skudero) i Xavier Escudero (Xavi Metralla), DJ Sonic i DJ Sisu, discjòqueis residents de Pont Aeri, han rememorat la curta però intensa estada de la discoteca a Manresa. Quan l'equip de l'APM va citar-lo a Manresa, per a Xavier Escudero, va ser inevitable pensar en l'últim cop que la sala va encendre els altaveus i omplir-se de gent. El 27 de març de 2001 la persiana va abaixar-se definitivament després del precinte per part de la Policia Local. "El tancament va ser un drama, va fer-se en plena sessió. Vam marxar corrents", recorda.

Tot i l'adeu precipitat, Marc Escudero recorda com eren de frenètiques les nits entre les quatre parets de la sala a Manresa. "Cada cap de setmana hi havia entre 2.000 i 3.000 persones, i aquesta energia es queda aquí".

"Estem a les portes del que va ser el més gran de tots els Pont Aeri", assegura DJ Escudero. Pont Aeri, que va tancar definitivament el 2012, va tenir diferents sales arreu del país. La de la capital del Bages va estar oberta poc més de sis mesos.

L'adeu a Pont Aeri

Va aterrar a Manresa l'estiu del 2000, després de clausurar-se provisionalment la sala de Terrassa en detectar-hi infraccions per excés de capacitat, admissió de menors al local i presumpta permissivitat en el consum de drogues i l’entrada d’armes blanques. El desplaçament dels clients de la discoteca de Terrassa fins a l'antiga sala Krono's, on va situar-se la sala, va anar acompanyat de denúncies d’agressions de viatgers de la línia de Renfe que havien de compartir el transport amb joves caps rapats que mostraven actituds violentes i racistes. Tot plegat, també va acabar comportant una forta oposició a la ciutat i, el febrer de 2001, 33 entitats ja demanaven el tancament de la sala.

Emoció amb Flying Free

Entre el públic, sovint solia haver-hi un altre dels residents de la sala, DJ Sonic. "Venia molt com a client, hi venia cada setmana que podia", confessa. Entre els moments que recorda amb més afecte, cada cop que començava a sonar el reconegut tema Flying Free. "T'emocionaves molt".

Sobre la cançó, que s'emmarca en el gènere musical màkina, dos dels seus compositors, els germans Escudero, confessen que "no cobren res per ser-ne els autors" i que si ho fessin, "estaríemfent la sala manresana un altre cop de nou". "Ens agradaria molt reobrir-la, però aquí és inviable", explica Marc Escudero.

Ara per ara, l'entorn de la discoteca, al sector de can Poc Oli, es troba immers un projecte pioner de renaturalització. S'hi està treballant per retirar la petjada de l’acció humana i restaurar els processos naturals en sis hectàrees a la confluència de la riera de Rajadell i el riu. Entre les actuacions, es preveu enderrocar l'edifici de l'antiga discoteca.

Encara que a Can Poc Oli la petjada de la discoteca es va esborrant a poc a poc, el germen de la sala, la música màkina, continua viu. Part dels socis de Pont Aeri continuen fent festes a tota Catalunya i, de fet, aprofiten la visita a Manresa per reclamar a la Generalitat "més suport" al gènere musical. "Després de la sardana, el més català és la màkina. Tots els productors i discjòqueis som catalans. Mereixem que se'ns ajudi", demana DJ Sisu.