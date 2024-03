Indignació de Junts per Manresa perquè calgui viatjar dret al bus a Barcelona

El grup municipal de Junts per Manresa presentarà al ple de dijous una moció perquè l’Ajuntament expressi "la seva indignació i mostri el seu rebuig" davant el fet que usuaris del servei de bus interurbà entre Manresa i Barcelona es vegin obligats a escollir entre perdre el bus o haver d’anar drets al passadís.

La formació política encapçalada per Ramon Bacardit demana que l’Ajuntament prengui la iniciativa erigint-se com a administració referent dels usuaris que pateixen les deficiències del servei de les línies d’autobús entre Manresa i Barcelona operades per l’empresa Monbus, de manera que es posi a disposició dels afectats recollint les queixes i incidències, i emprenent les accions oportunes per tal que el servei sigui l’adequat fins a la finalització de la concessió.

Junts insta l’equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem a realitzar una fiscalització activa i mensual del servei que es presta i fer arribar així els incompliments degudament acreditats al Departament de la Generalitat per tal que aquest emprengui les accions oportunes.

Sol·licita que l'equip de govern informi mensualment a tots els grups del consistori dels resultats de la fiscalització activa i queixes rebudes directament, així com dels passos que es realitzin en relació a l’exigència de millora del servei.

Aprofita per sol·licitar al govern de la ciutat que faciliti una còpia a tots els grups municipals de l’informe d’auditoria que va ser realitzada per la Generalitat i lliurada el passat mes de desembre.

Per a Junts és necessari expressar, davant les múltiples incidències reiterades al llarg dels anys, el suport als usuaris de la línia Barcelona-Manresa operada per Monbus i donar trasllat dels acords presos en aquesta proposició a la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya.

Parada de bus a la Font del Gat

Junts afirma que la zona de la Font del Gat és una zona que, malgrat ser cèntrica, no té una parada de bus pròpia en cap de les línies, una demanda de les Associacions de Veïns de Carretera Santpedor i del barri del Poble Nou.

Actualment, la parada més propera pels veïns del carrer de la Font del Gat és la que es troba davant de la UPC o la del Centre Hospitalari, ambdues ubicades a l'avinguda de les Bases. És una zona, apunta Bacardit, amb un pendent força pronunciat que en dificulta el pas per les persones que són usuàries del bus i tenen problemes de mobilitat.

En aquest sentit, Junts presentarà una moció per estudiar la implementació d’una nova parada a la zona del parc de la Font del Gat, la qual té com a objectiu cobrir la zona que queda envoltada pel carrer Sant Josep, el Passeig, Carretera Santpedor i l'avinguda de les Bases de Manresa.

Atorgament de llicències d’obres

L’activitat relacionada amb les obres i construccions representa un dels motors de l’activitat econòmica de la ciutat, per aquest motiu, segons Junts per Manresa "l’atorgament de llicències d’obres hauria de reduir al màxim possible els temps".

Davant de la previsió d’implementar, conjuntament amb els col·legis professionals, el visat d’Idoneïtat tècnica de cara al procés d’atorgament de llicències d’obres, i atenent al fet que aquesta implantació, en cas que es faci, encara trigarà molts mesos, Junts demanarà quina ha estat l’evolució, en els darrers 10 anys, de la mitjana temps d’atorgament de llicències d’obres i quines accions es preveuen fer des del govern municipal per tal de poder minimitzar-los encara més.

Les incidències del servei de taxi

Finalment, Junts conclourà les seves iniciatives al Ple amb una pregunta sobre el nombre de queixes presentades, en els darrers 5 anys, en relació amb el servei de taxi. També, quantes d’aquestes estan relacionades amb el servei nocturn.