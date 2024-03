Aprovats sense el suport de l'oposició els 1,4 milions a pagar pels veïns del carrer Guimerà

L'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem ha aprovat amb els seus vots els 1,4 milions d'euros de contribucions especials que hauran de pagar els propietaris per la reurbanització del carrer Guimerà, de Manresa. El grup de Junts ha votat en contra, i Fem i el Front Nacional s'ha abstingut.

Ramon Bacardit, de Junts, ha qualificat les contribucions especials del 30% sobre el total de 4,6 milions de l'obra d'"error" i "injustícia". Bacardit ha assegurat que el seu grup està a favor de les contribucions especials quan afecten a urbanitzacions obsoletes, però no en el cas de "decisions polítiques que afecten a la ciutat consolidada ja urbanitzada".

Gemma Boix, de Fem, ha argumentat l'abstenció contraposant la seva aplicació a les del carrer Santa Maria, que són del 50% sense que passi a ser illa de vianants. Boix ha posat en qüestió que fos un encert dedicar els 4,6 milions al carrer Guimerà quan podrien tenir molt més efecte per pacificar el trànsit de la ciutat invertits al Centre Històric.

Sergi Perramon, del Front Nacional, ha expressat el desig que es pogués trobar una fórmula perquè els propietaris de comerços involucrats històricament amb la ciutat no haguessin de pagar el mateix que els grans propietaris sense aquest compromís.

El regidor d'Hisenda, Pere Massegú, ha explicat que no es podia discriminar entre propietaris, que el diferent percentatge sobre els veïns tenia a veure amb el benefici general per al conjunt de la ciutat que generaven les obres -que en el cas de Guimerà era superior i per això l'Ajuntament n'assumia més- i que els informes tècnics i jurídic avalen la correcció de les contribucions que es repercutia als propietaris.