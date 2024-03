Els partits de Manresa es comprometen a no fer partidisme amb el preu de l'aigua

L'Ajuntament de Manresa s'ha adherit al Pacte Social de l'Aigua amb el qual l'empresa pública Aigües de Manresa demana als polítics que no utilitzin l'aprovació de les tarifes com a moneda de canvi.

Aigües de Manresa es troba immersa «en un cercle viciós de debilitament». Ho diu el Pacte Social de l’Aigua amb el qual es vol alinear els ajuntaments dels disset municipis als quals dona servei per tal de fer front a la situació i proporcionar un nou impuls a la gestió pública de l’aigua.

Les causes del cercle viciós de debilitament en el qual ha entrat la companyia, segons detalla el mateix pacte, són els anys transcorreguts amb augments tarifaris per sota de l’increment dels costos, l’increment dels preus energètics i dels materials i productes de tractament i els nous requeriments mediambientals que incrementen les necessitats de recursos i costos sobre la vigilància de l’aigua.

En paral·lel, estem assistint a l’episodi de sequera més greu dels darrers cent anys, fruit de l’emergència climàtica que està experimentant el planeta. Entre els compromisos que contempla el pacte hi ha «protegir econòmica i socialment el servei per tal de poder assegurar la continuïtat de l’empresa» i un molt significatiu «no utilitzar la gestió pública de l’aigua, especialment pel que fa a l’aprovació de les tarifes, com a moneda de canvi».