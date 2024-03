Les caramelles de pagès de Manresa celebren una dècada en actiu

La festa final del desè aniversari tindrà lloc el 7 d’abril. Hi han estat convidats antics caramellaires i els seus familiars, així com tot el pubillatge que hi ha hagut en aquests 10 anys, que rebran un reconeixement i homenatge. L’acte començarà amb la presència a ofici a la parròquia a les 11, per continuar amb l’exhibició de balls de bastons, danses i cantada. Acompanyaran la diada els Gegants de Sant Joan de Vilatorrada i el Pubillatge del Casal Cultural de Dansaires Manresans. La matinal es clourà amb un dinar de germanor.