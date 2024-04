Dues models de Manresa aspiren al Mrs Universe i al Mrs Catalunya

Manresa tindrà una aspirant a Mrs Universe 2024 en la categoria de major de 45 anys. Es tracta de la manresana Esther Carrera, que participarà al certamen que se celebrarà passat l’estiu a les illes Canàries. Una altra model representarà la ciutat al concurs de Mrs Catalunya en la categoria de majors de 30 anys. En aquest cas es tracta de d’Andrea Jiménez.

Totes dues formen part de l’escola de models de la manresana Isabella Herrero, que els darrers anys ha participat en diversos concursos de bellesa per a séniors. El 2019 Herrero va ser proclamada Grandma Universe a Bulgària, on només es podien presentar dones que fossin àvies.

Empresària i propietària d’una botiga de roba, Carrera havia participat temps enrere en algun certamen de bellesa, però ho va deixar quan va ser mare. Ara, amb els fills ja grans «m’he tornat a animar», assegura. «Et passa una oportunitat pel davant i dius: per què no?. És un repte més de la vida». Participarà en el concurs de Mrs Universe per a majors de 45 anys -Carrera en té 54- que se celebrarà a Canàries a l’octubre. L’any passat es va dur a terme a Manila, a Filipines. «Em presento per guanyar», assegura. «No sé què em trobaré, però jo vaig a guanyar. El no sempre el tens».

Cuidar-se i ser constant

Carrera explica que per ser model és important cuidar-se i ser constant. «Jo no em cuido de dilluns a dijous. Jo em cuido de dilluns a diumenge, sempre». «Faig esport i menjo sa. No bec alcohol ni menjo carn». Es proposa continuar preparant-se d’aquí a l’octubre amb classes per millorar el seu anglès, assajar per fer una prova de talent i també haurà de fer un treball sobre violència de gènere.

Andrea Jiménez també ha sortit de l’escola d’Isabella Herrero. De 31 anys i nascuda a Puig-reig, viu a Manresa fa temps. Optarà a Mrs Catalunya en nom de Manresa. Comenta que ja de petita li agradava el món de les models. Fa temps va intentar introduir-se en aquest món «i ara he tornat perquè crec que amb 31 anys estic més centrada i penso que és el moment. Fer anys no significa que no pugis fer el que realment t’agrada». Jiménez desitjaria arribar a ser model professional i treballar per a grans marques del món de la moda.