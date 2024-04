El Col·legi de Metges guanya visibilitat a Manresa amb una nova seu a peu de carrer

Manresa va tenir la primera delegació fora de Barcelona del Col·legi de Metges. Primer a la plaça Pedregar i des del 1973 en un pis del carrer alcalde Armengou. Ara això ha canviat. Aquest dijous al vespre la delegació a Manresa i el Bages del Col·legi de Metges de Barcelona ha guanyat visibilitat amb la inauguració d’una nova seu a peu de carrer al Divina Pastora, molt a prop de l’Hospital de Sant Joan de Déu. Guanya en visibilitat i també en nous serveis per als col·legiats.

Al Bages hi ha actualment poc més de 760 metges col·legiats. Serien més del doble si es tinguessin en compte els de les comarques veïnes i també els professionals que són de fora, però que treballen bàsicament a Manresa i el seu entorn.

Olor de nou

Els nous locals són al número 2-8 del carrer Divina Pastora, en un local on fins ara i hi havia una entitat bancària. Fan olor de nou. A l’entrada hi ha un llarg taulell on aniran serveis d’assessoria del Grup Med per als col·legiats. Hi ha dos despatxos i, al mig del local, dues taules per treballar i fer gestions.

Segons la presidenta de la delegació al Bages del Col·legi de Metges, Encarna Sánchez, tocava fer una renovació i oferir nous serveis, i així s’ha fet. Fins ara els serveis del Grup Med només es prestaven a la seu central de Barcelona. A Manresa tampoc no es podien fer col·legiacions noves, tràmit indispensable si es vol exercir. Calia anar, també, a la seu del Col·legi de Metges a Barcelona. Ara no caldrà fer desplaçaments. «Guanyem visibilitat i ens acostem als col·legiats», ha dit la presidenta de la delegació al Bages.

El que no té el nou local és una sala d’actes com la que hi havia al carrer alcalde Armengou, tot i que era petita. Es va deixar de fer servir durant la pandèmia. «Quan en necessitem una la demanarem», ha explicat a Regió7 Sánchez. «Hem fet coses a la Plana de l’Om, a la sala petita del Kursaal i fins i tot a la sala d’actes de l’Hospital de Sant Joan de Déu». El que es quedarà a l’alcalde Armengou és la seu de l’Arxiu Històric de Ciències de la Salut. Un dels seus responsables, Lluís Guerrero, també era a l'acte.

Inauguració formal

A l’acte formal d’inauguració hi ha assistit l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós; i la mateixa Encarna Sánchez. També la delegada de Salut i gerent de la Regió sanitària de la Catalunya central, Alba Oms; l’adjunt a la direcció general d’Althaia, Albert Estiarte; el director general de Sant Andreu Salut, Manel Valls; el degà de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, Roberto Elosua; o la directora assistencial de la Fundació Althaia, Montserrat Domènech. També els regidors d’Esports i Salut, Anjo Valentí, i el d’Habitatge, Centre Històric i Llicències, Jesús Alonso.

No han faltat els discursos. Sánchez ha assegurat que la nova seu permetrà apropar i millorar els serves als col·legiats. Padrós, per la seva part, ha afirmat que la delegació del Bages és singular i estratègica pel reequilibri territorial, igual que ho és, ha dit, la Facultat de Medicina de la UVic-UCC. Ha manifestat que cal «apropar els serveis als ciutadans i als professionals que aporten talent al país».

Finalment, l’alcalde de Manresa ha destacat que la seu estigui a peu de carrer perquè això li dona més visibilitat i «fa ciutat». Ha assegurat que Manresa «ha de remar el doble que Barcelona per retenir talent», i que Manresa és una ciutat «amb dimensió humana on es viu mol bé».