Junts reitera que la inseguretat és un dels principals problemes de Manresa i demana un canvi de rumb al govern

Entre els anys 2019 i 2023, a Manresa hi ha hagut un descens del 23% de robatoris amb violència a domicilis. L’altra cara de la moneda és que en aquests mateixos cinc anys hi ha hagut un increment del 75,6% de delictes greus i menys greus de lesions i baralles; un 80% de robatoris de vehicles; un 68% més d’agressions sexuals que han passat de 16 a 27; i un 13% de furts.

Són dades del Ministeri d’Interior del govern espanyol que publica regularment l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i que aquest divendres ha exposat el grup municipal de Junts per Manresa. El seu president, Ramon Bacardit, creu que validen la seva tesi que la seguretat ciutadana és un dels grans problemes que pateix la ciutat. Per això ha demanat un canvi de rumb en la política del govern que encapçala l’alcalde Marc Aloy.

Bacardit ha recordat que ja en campanya per a les eleccions municipals de l’any passat «parlàvem que la inseguretat era un dels principals problemes de Manresa. Se’ns deia que era una percepció, que les dades eren unes altres i que creàvem un problema on no n’hi havia. Doncs bé, avui aportem les dades».

Segons el dirigent de Junts, en aquest tema és més important la percepció que no pas les dades en si perquè són aquestes percepcions les que fa que una ciutat «generi il·lusió» o no, «pugui atraure talent» o no i, per tant, hi hagi «dinamisme econòmic». En canvi, una percepció d’inseguretat condueix a la «decadència i al desànim. El govern sempre s’ha excusat amb dades, doncs ara en parlem».

Tema social

El descens dels robatoris amb violència a domicilis s’explicaria per l'actuació i coordinació de les forces de seguretat com la Policia Local i els Mossos d’Esquadra.

L’augment dels altres tipus de delictes, en canvi, tenen a veure també amb temes socials, culturals i econòmics, una situació que segons Bacardit el govern municipal no ha abordat ni veu que sigui capaç de fer-ho. Per a Junts, cal un canvi de rumb que no intueix que es produeixi. Al contrari. Veu continuisme.

Bacardit proposa implementar el pla de civisme «que deu estar guardat en algun calaix», fer complir les ordenances de civisme, un pla de xoc per reactivar el comerç i posar en marxa la recepta social electrònica «perquè els ajuts socials arribin a qui ho necessita i no es perdin diners públics».

El president del grup municipal Junts a Manresa també ha afirmat que aquestes dades donen la raó a les més de 2.000 persones que es van manifestar fa mig any a Crist Rei per demanar més seguretat amb el lema Manresa diu prou. «No eren paranoies, sinó fets reals», ha conclòs.