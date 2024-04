Carme Carrió presenta "Converses amb dones centenàries" per mostrar diversos prismes de la vellesa

Les dones grans han de ser part activa del teixit social i associatiu de casa nostra. Això és el que defensa incansablement Carme Carrió, presidenta de l'Associació de Veïns del barri de les Escodines de Manresa, que ahir va presentar el seu llibre "Converses amb dones centenàries. Un retrat de la longevitat" a la sala d'actes del casal del barri, que es va omplir d'amics, coneguts i veïns de l'autora.

Es tracta del segon llibre de Carrió que tracta sobre la vellesa, tema sobre el qual fa recerca. En aquest cas, són les experiències i ensenyaments de vuit dones centenàries o nonagenàries, la majoria manresanes, però també d'altres parts de Catalunya i de la resta del món. Està editat per Llibres Parcir i es pot comprar per dinou euros. A la presentació hi van participar Dolors Estrada i Sònia Díaz, a més de la majoria de les protagonistes del darrer projecte de Carrió.

Va ser un acte emotiu que va començar amb un petit record de les dones presents a l'acte i en el relat. Joaquima March té 101 anys i recorda com si fos ahir la guerra civil i com havia de córrer per amagar-se de les bombes. Dolors Vilaplana (101) estava prop de la plaça Catalunya de Barcelona quan es va proclamar la segona República, actualment, un dels temes que més la preocupa és el canvi climàtic: "no sé quin món deixarem als nostres nets", deia.

Sònia Díaz és l'autora del pròleg i en la presentació va dir que "és un relat que permet mirar l'envelliment en femení i des d'una altra perspectiva". Per ella, Carme Carrió és un exemple a seguir: "jo quan sigui gran vull ser com ella", bromejava, perquè "és una dona amb molta empenta que lluita cada dia per la gent del seu barri, per millorar la seva qualitat de vida".

Carrió va dir que el que tenen en comú totes les protagonistes del seu projecte, a més de l'edat és "que tenen un projecte i troben sentit a les seves vides". Va remarcar la importància de les xarxes socials d'amistat més enllà de les relacions familiars per arribar als cent anys perquè segons Carrió, "totes aquestes dones mereixen ser protagonistes de la seva pròpia vida".

L'autora també va aprofitar per criticar el model de les residències de gent gran i la uniformització del tracte a totes les persones que hi viuen i va defensar que "s'han de promocionar altres models d'habitatge". L'acte el va cloure l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i després es va entregar un ram de flors a cadascuna de les participants.