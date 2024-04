L’aparcament és el tema estrella entre les 57 propostes de la ciutadania al pla municipal de Manresa

El període que tenia la ciutadania per votar quines de les 224 accions per fer realitat les 80 actuacions del Pla d’Actuació Municipal (PAM) del govern de Manresa fins al 2027 considera més prioritàries es va exhaurir el 28 de març. A banda, també podia fer suggeriments d’actuacions que pensi que són imprescindibles i que no contempla (o no exactament) el PAM. N’ha fet un total de 57.

Els temes de mobilitat, amb 23 propostes, i amb els referits a l’aparcament al capdavant (n’hi ha sis), tenen un protagonisme especial entre les idees rebudes durant el període de participació iniciat el passat 11 de març, feta la presentació pública en un acte a l’auditori de la Plana de l’Om, on ja se’n van rebre algunes entre el poc públic assistent.

Aparcaments dissuasius

Entre les demandes sobre aparcament hi ha la que insta a fer «un plànol de Manresa amb aparcaments dissuasius i tota la informació sobre modalitats de transport des d’aquests aparcaments». Aquesta idea lliga amb la del pla per «crear una xarxa d’aparcaments dissuasius connectats amb altres modes de transport».

Una altra demanda parla d’habilitar un nou aparcament al carrer de Josep Esteve, al barri de la Balconada, pensant en «usuaris de l’Hospital Sant Joan de Déu, per descongestionar la zona d’aparcament dels barris del costat», i la que considera una bona idea «crear o habilitar terrenys o parcel·les com a zones d’estacionament per a veïns de barris que no disposen de pàrquings propis o llogats, sobretot, en localitzacions on hi hagi grans activitats socials com escoles de la zona de la Salle».

Entre les aportacions que fa un dels pocs ciutadans que s’identifica amb noms i cognoms hi ha fer «aparcaments dissuasius gratuïts a les entrades de la ciutat» i «tarifes populars als aparcaments d’empreses públiques (Forum)».

Hi ha qui demana «facilitar la participació en el mercat setmanal a l’aire lliure de la Font oferint una solució adequada per a l’aparcament de vehicles durant aquest esdeveniment» per «evitar aparcaments en àrees prohibides o perilloses» i «proporcionar una solució efectiva i sostenible per a l’escassetat d’espais d’aparcament al barri de la Font dels Capellans».

«Només cal que els tècnics viatgin a Vic»

Lligat amb el tema de l’aparcament i del transport públic, hi ha qui creu convenient «fer un nou baixador de la Renfe a la zona dels antics dipòsits de la Camps amb un macroaparcament. Només cal que els tècnics viatgin a Vic», remarca el seu autor. Una altra persona denuncia que «el pàrquing de terra entre l’estació de la Renfe i l’antic Hotel Pere III, que podria ser un pàrquing dissuasiu, està ple de sotracs i necessita manteniments constants que ens estalviaríem si estigués asfaltat».

La connexió amb la Renfe

Relacionat amb la Renfe, hi ha una crítica que té a veure amb la connexió del pont de Sant Francesc amb l’estació. «Fa anys que fa feredat. Es pot entrar en pànic fàcilment per la llargària del corredor i la impossibilitat d’escapatòria». Aquest ciutadà, autor de diverses propostes, convida a «treure la reixa de ferro rovellat d’aquest passatge indigne o fer un pas amb voladís al cantó riu» com el que s’està completant pel Pont Vell.

Una ciutadana diu que «Manresa hauria de procurar que, almenys un transport públic per carretera directa, pugui enllaçar amb Terrassa i Sabadell, i pensar en freqüències horàries àmplies».

L’Associació de Veïns de la Torre de Santa Caterina aprofita la porta oberta a la participació en el PAM per criticar que «el pont de Sant Francesc i la C-37z, que és una carretera d’entrada a Manresa passant pel Xup, està molt deixada i és problemàtica per als barris veïns. Estaria bé una actuació que es reclama fa molts anys per solucionar tots aquests problemes». Recorda que «en poc temps hi ha hagut dues víctimes mortals». Pensant en aquest sector hi ha la proposta de fer «una via cívica arbrada per a caminants i bicicletes des del pont de Sant Francesc als barris del Xup, Tres Creus, Sol i Aire, Bellavista i Santa Caterina», i la d’arranjar el camí cap al Suanya que passa pels barris de la Bellavista i de Sol i Aire. Referit, igualment, a la comunicació dins de l’àmbit urbà, un ciutadà reclama «facilitar l’accés per a vianants a tots els límits del terme municipal (Guix, Bufalvent, etc)».

La mateixa persona que fa diverses propostes diu «no» a l’estació dels FGC a la plaça Espanya prevista dins el soterrament total del tram de vies des de l’Estació d’Autobusos. Considera que hi ha actuacions més importants en les quals invertir els diners. Cita la Fàbrica Nova, escoles que estan en mòduls prefabricats i restaurar la fàbrica dels Panyos.

C-16, bus i carril bici

Quant a la mobilitat, també apareixen temes ja contemplats en el PAM, com la gratuïtat de la C-16 i la millora del bus entre Manresa i Barcelona, tot i que, al pas que van, és normal que la ciutadania els proposi igualment i amb més contundència. El mateix passa amb la petició d’un carril bici per a les bicicletes i patinets. En aquest sentit, el pla parla de «completar i crear una xarxa cicloviària que connecti l’àmbit municipal i interurbà».

Sobre mobilitat i dues rodes, hi ha millorar la connectivitat per a vianants i bicicletes al parc de l’Agulla pel camí de les Aigües des de la Parada 2. També es reclamen vies verdes que connectin tots els municipis del pla de Bages.

Els assistents a la presentació del PAM van poder fer les seves aportacions durant l'acte / Arxiu/Eduard Vega

Velles promeses

Entre les propostes de les persones que han fet aportacions hi ha qui fa molts anys que són damunt la taula i que fins i tot van ser promeses electorals, com ampliar les voreres i arbrar les carreteres de Cardona i de Vic (en una altra proposta, a banda d’aquests dos vials, un ciutadà també demana ampliar voreres i arbrar la carretera de Santpedor i el carrer de Barcelona); restaurar la fàbrica dels Panyos, fer una residència per a persones grans al Xup, arreglar el parc de Puigterrà perquè sigui un pulmó verd de la ciutat, recuperar l’auditori de Sant Francesc, i que les escoles Valldaura i Les Bases deixin de funcionar en cargoleres.

Dins del tema de patrimoni, hi consta restaurar les construccions annexes del pati de la Torre Lluvià; «recuperar les instal·lacions de l’edifici del Teatre Conservatori (pendent des de 2015) per revitalitzar la formació en arts escèniques en uns equipaments dignes»; crear rutes sobre el patrimoni industrial, «que està infravalorat i força desconegut» i «seria un actiu turístic i cultural»; fer un centre d’interpretació i documentació de la guerra de Successió i, lligat amb el convent de les caputxines, al carrer de Talamanca, on tan sols queden dues germanes, aconseguir-ne la cessió per a la ciutat mitjançant l’Ajuntament, i, demana una altra persona, convertir-lo en un jardí botànic i una biblioteca.

Retirar els bancs baixos

Hi ha ciutadans que toquen temes més quotidians, com la persona que demana retirar els bancs de llistons de 30 centímetres d’alçada per uns de 40 o 45. Posa com a exemple els que hi ha a la Plana de l’Om i recorda que «els de 30 cm d’alçada són massa baixos per a gent gran per a incorporar-se amb comoditat i estan fora de normativa. BOE 187, 6 agost 2021».

La que demana «eliminar la taxa d’escombraries als veïns que han de suportar els contenidors davant de les seves portes (males olors, brossa dipositada a l’exterior...)» i que siguin rotatoris perquè aquests veïns «no hagin de suportar eternament la presència de contenidors davant de casa». La proposta de rehabilitació de la plaça de la Font dels Capellans. La d’aprofitar l’aigua de pla pluja per regar. La d’identificar amb l’ADN els gossos dels amos que deixen excrements al carrer, com han fet altres municipis, per poder-los multar i, lligat amb els gossos, que tinguin un espai per al seu esbarjo a tots els barris de Manresa. Posar contenidors per a la recollida d’oli usat de cuina. Dotar Manresa de carregadors elèctrics per a vehicles en diferents zones de la ciutat., i la «plantació massiva d’arbres autòctons i perennes per tota la ciutat».

Igual que han fet els veïns del barri de la Torre de Santa Caterina, el Club de Patinatge Artístic de Manresa ha aprofitat el procés participatiu per reclamar «l’adequació del paviment de la pista de la Font dels Capellans i la retirada de coloms, ja que causen problemes d’insalubritat».