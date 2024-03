Poques novetats destacades en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2023-2027 del govern de Manresa, que se centra, bàsicament, en tirar endavant projectes ja engegats. El tripartit manresà, representat per l’alcalde Marc Aloy (ERC); Anjo Valentí, cap del grup municipal del PSC; Joan Vila, cap del grup municipal d’Impulsem Manresa, i Mariona Homs, regidora de Presidència (ERC), l’han presentat aquest dilluns.

El document sencer es pot consultar en aquest enllaç.

El pla l’integren 80 actuacions -i 200 accions per portar-les a terme-, dividides en cinc eixos: Prosperitat, Qualitat de vida, Sostenibilitat, Cohesió social i L’Ajuntament al servei de la ciutadania. Homs l’ha descrit com «un PAM fàcil, amb 80 accions d’acord amb les necessitats que ens està manifestant la ciutadania».

Aloy, que ha destacat accions com les obres al polígon del Pont Nou, on ha anunciat que començaran a entrar les màquines després de Setmana Santa; les obres de reurbanització del carrer d’Àngel Guimerà i, la lluita contra la segregació escolar amb la creació a Manresa de cinc grups singulars (famílies que s'organitzen per portar els fills a centres de complexitat alta), sent la ciutat del país que en té més, ha remarcat, ha comentat que el PAM «emana del pacte de govern de les tres formacions abans de la investidura». N’ha explicat els cinc eixos i ha posat l’accent en el darrer, L’Ajuntament al servei de la ciutadania, perquè, ha dit, «el nostre contacte ha de ser franc, proper i transparent».

Presentació dilluns vinent a la Plana

Ha recordat que el PAM es presentarà el proper dilluns, 11 de març, a les 7 de la tarda, a l’auditori de la plana de l’Om i que, com és habitual, la ciutadania hi podrà dir la seva, ja sigui marcant les accions que considera prioritàries, aportació que es tindrà en compte a l’hora de posar calendari a les accions del PAM, com, també, fent propostes noves, que també es tindran en consideració, sempre que siguin coherents amb la resta, ha remarcat Homs.

Valentí l’ha definit com un PAM «rigorós, treballat i amb visió de quatre anys». Ha afegit que ha estat possible pel consens ideològic dels tres partits pel que fa a les polítiques públiques i per la «cohesió» i «lleialtat» del govern manresà.

Vila ha dit que és un PAM amb el qual «ens trobem còmodes» i que «estem molt contents i tant de bo ho puguem tirar tot endavant i amb èxit».

Homs, a qui l’alcalde ha definit com «la persona que ha treballat més per lligar la maionesa», juntament amb Joan Francesc Domene, cap de Projectes Estratègics, present a la roda de premsa, n’ha posat en relleu que «necessitàvem mantenir l’equilibri entre els projectes a llarg termini, els projectes que ja tenim encarrilats, els grans projectes», incloent-hi les actuacions que ja s’han fet fins ara, «i aquell dia a dia que la ciutadania necessita per poder tenir qualitat de vida». Dues potes, ha remarcat, que «necessitàvem tenir sempre a la vista». Ha explicat que, dins del treball per portar-lo a terme, l’octubre va fer una tancada tot el Govern durant un dia. L’ha descrit com «un PAM fàcil, amb 80 accions d’acord amb les necessitats que ens està manifestant la ciutadania». Després de la presentació pública i període de participació, el proper pas serà portar-lo al ple.

El PAM anterior al que neix ara, el del 2020-2023, segons informació de l'Ajuntament, té 112 actuacions finalitzades; 116 en curs i 10 pendents.

Dins de l'eix PROSPERITAT, a banda de desenvolupar els ja sabuts projectes a la Fàbrica Nova i al polígon de la Plana del Pont Nou, i de completar el del Parc Tecnològic i el del polígon dels Comtals 1, hi ha crear un servei específic de suport als treballadors autònoms, arranjar l'espai d'aparcament proper a l'avinguda dels Països Catalans i els Trullols i crear aparcament vinculat a les futures estacions dels FGC, i al parc de l'Agulla.

Dins de l'eix QUALITAT DE VIDA, a banda de transformar el carrer d'Àngel Guimerà i entorns, hi ha elaborar un nou Pla local d'habitatge 2024-2029, projectar la construcció d'un nou espai cobert esportiu de proximitat, un nou Pla Local de Seguretat, i implementar sistemes de videovigilància i un sistema de dades per a investigacions criminals.

Dins l'eix SOSTENIBILITAT, a banda de desplegar el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, climatitzar totes les escoles bressol municipals i estudiar la implementació d'un servei de lloguer de bicicletes.

Dins l'eix COHESIÓ SOCIAL, a banda de dissenyar la creació d'una xarxa de lavabos públics, crear la figura de l'assessor de llengua.

L'eix L'AJUNTAMENT AL SERVEI DE LA CIUTADANIA, inclou renovar la web municipal.

Els cinc eixos

Prosperitat

1.1. Convertir Manresa en un pol d’atracció per a la innovació i el coneixement.

1.1.1. Desenvolupar el projecte del pol d'innovació i coneixement a la Fàbrica Nova.

1.1.2. Donar suport a la construcció de l’Edifici del Coneixement i fer l’acompanyament de la seva posada en marxa.

1.1.3. Desenvolupar l’agenda compartida de Manresa i el Bages conjuntament amb entitats i institucions estratègiques del territori.

1.2. Potenciar el desenvolupament dels sectors industrials estratègics per a la ciutat.

1.2.1. Desenvolupar el polígon de la Plana del Pont Nou.

1.2.2. Completar el desenvolupament del Parc Tecnològic.

1.2.3. Completar el desenvolupament del polígon Comtals 1.

1.3. Reforçar les polítiques públiques que facilitin l'accés de la ciutadania al mercat laboral.

1.3.1. Consolidar l’Escola de competències com a metodologia d’orientació i captació de talent.

1.3.2. Consolidar el dispositiu Manresa Treball Jove i les antenes de ProManresa als Barris.

1.4. Definir la concertació territorial juntament amb al Servei d’Ocupació de Catalunya i altres ens del territori i desplegar l’estratègia catalana per a l’Ocupació.

1.4.1. Dissenyar el model de concertació territorial.

1.4.2. Consensuar un Pla d'Acció en matèria de desenvolupament local.

1.5. Fomentar l'emprenedoria i el creixement empresarial.

1.5.1. Completar la integració funcional de ProManresa, en col·laboració amb els principals agents socioeconòmics locals.

1.5.2. Crear un servei específic de suport als/les treballadors/es autònoms/es.

1.5.3. Impulsar el projecte Manresa Economia circular.

1.5.4. Donar suport al creixement del Centre de Formació Pràctica i altres iniciatives que puguin programar formació a mida de les empreses.

1.5.5. Desplegament d’accions en el sector de la llar, les cures i l’economia silver.

1.6. Afavorir la transferència tecnològica i el reforç dels vincles universitat – empresa.

1.6.1. Definir una reflexió estratègica sobre la projecció universitària de Manresa.

1.6.2. Vincular la formació no obligatòria del territori a les necessitats de les empreses.

1.6.3. Desplegar el Pla d’acció de Campus Manresa.

1.7. Potenciar el comerç local i de proximitat per reforçar el paper de Manresa com a destinació comercial de referència.

1.7.1. Col·laborar amb les associacions comercials per crear un pla de màrqueting comercial que dinamitzi el comerç local i executar-lo conjuntament.

1.7.2. Fomentar el consum responsable i els productes de km0.

1.7.3. Ampliar la xarxa de vivers artesans comercials.

1.7.4. Fomentar l’obertura de locals de serveis a peu de carrer.

1.8. Promoure el comerç just i el consum responsable.

1.8.1. Mantenir i renovar el reconeixement del programa internacional Ciutats pel Comerç Just.

1.9. Impulsar la restauració de qualitat i reforçar la ciutat com a destinació gastronòmica.

1.9.1. Difondre el Segell de Qualitat Sanitària en Seguretat Alimentària i ampliar el nombre de restaurants adherits.

1.9.2. Crear la Taula del Comerç i la Restauració.

1.10. Fomentar el desenvolupament de l'economia social i solidària.

1.10.1. Desplegar el Pla local d’Economia Social i Solidària.

1.10.2. Estudiar la viabilitat d’una moneda local complementària.

1.11. Millorar els recursos turístics de la ciutat per reforçar el seu atractiu.

1.11.1. Elaborar i executar un nou Pla de Màrqueting turístic.

1.11.2.Completar els projectes de sostenibilitat turística i patrimoni vinculats al Camí Ignasià.

1.11.3. Assumir el lideratge del Camí Ignasià i estrènyer els vincles amb els municipis que l'integren.

1.11.4. Establir aliances amb els principals recursos turístics de la comarca per potenciar la creació de nous productes turístics.

1.12. Crear una xarxa d'aparcaments dissuasius connectats amb altres modes de transport.

1.12.1. Arranjar l’espai d’aparcament proper a la Av. dels Països Catalans i Els Trullols.

1.12.2. Crear noves places d’aparcament al Parc Tecnològic i al nou pàrquing de la Parada, associat a les ubicacions i execució de les futures estacions dels FGC.

1.12.3. Generar més places d'aparcament al Parc de l'Agulla.

1.13. Reclamar la millora de les connexions viàries i ferroviàries amb Barcelona i amb els municipis i comarques de l'entorn.

1.13.1. Reivindicar millores en el servei de bus de Manresa a Barcelona.

1.13.2. Treballar coordinadament amb el Consell Comarcal per crear les línies estratègiques de connexió interurbana dels municipis del Bages amb Manresa.

1.13.3. Vetllar i reivindicar millores en el servei de la R4.

1.13.4. Vetllar pel perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat fins a l’Agulla com a primer pas perquè esdevingui un metro comarcal.

1.13.5. Liderar la millora de les infraestructures viàries reivindicant l’alliberament de la C-16 i millores a la C-55.

1.14. Potenciar Manresa com a marca de ciutat.

1.14.1. Participar en projectes estratègics per millorar la projecció exterior de Manresa (Ciutat Europea de l’Esport, Capital de la Sardana...).

1.14.2. Elaborar el nou Pla de Projecció Exterior.

1.14.3. Fomentar les actuacions de la Manresa Film Comission.

1.14.4. Consolidar el CLAM com a festival de referència al país.

Qualitat de vida

2.1. Fomentar l'habitatge a la ciutat.

2.1.1. Elaborar el nou Pla local d’habitatge 2024-2029.

2.1.2. Impulsar accions de millora energètica, accessibilitat i habitabilitat en comunitats de propietaris.

2.1.3. Desenvolupar sòl per impulsar polítiques públiques d’habitatge i generar habitatge nou a la ciutat.

2.1.4. Impulsar i executar promocions d'habitatge de lloguer assequible a través de Fòrum.

2.1.5. Impulsar i executar promocions d'habitatge de protecció oficial de lloguer assequible compartides amb agents públics.

2.1.6. Impulsar iniciatives de promoció d'habitatge cooperatiu de lloguer assequible.

2.2. Millorar l'eficàcia i eficiència de la tramitació de les llicències urbanístiques en col·laboració amb les entitats professionals.

2.2.1. Fer un projecte pilot d’aplicació dels Informes d’Idoneïtat Técnica (IIT).

2.3. Promoure la conservació i la mobilització del parc d'habitatge desocupat.

2.3.1. Elaborar el registre d'habitatges desocupats.

2.3.2. Aplicar actuacions inspectores i ordres d'execució de l'incompliment del deure de conservació.

2.3.3. Mantenir el projecte de masoveria urbana coma forma d’actuació col·laborativa en la rehabilitació d’habitatges.

2.4. Intervenir en ocupacions que generin alteració de la convivència veïnal.

2.4.1. Aprovar el Protocol per a la gestió de les ocupacions d'habitatges.

2.4.2. Elaborar un registre d'habitatges i locals ocupats il·legalment.

2.4.3. Efectuar desallotjaments en situació d'emergència.

2.5. Prioritzar la revitalització del Centre Històric.

2.5.1. Elaborar una proposta per al projecte “Barris amb Futur”.

2.5.2. Alinear el Pla Integral de Revitalització del Centre Històric (PIRCH) amb la nova estratègia de govern en aquest àmbit de la ciutat.

2.5.3. Desenvolupar el projecte “Escodines és Barri“

2.6. Vetllar per un espai públic de qualitat.

2.6.1. Reforçar les actuacions de millora de l'espai públic i dels parcs infantils.

2.6.2. Actualitzar l'espai públic amb perspectiva de gènere i sostenibilitat.

2.6.3. Fomentar campanyes de sensibilització sobre l'ús de l'espai urbà i el seu mobiliari.

2.7. Millorar l'accessibilitat de l'espai públic.

2.7.1. Elaborar el pla d'accessibilitat de l'espai públic.

2.7.2. Ampliar l'espai de vianants per garantir un disseny d'itineraris de vianants accessibles i universal.

2.7.3. Millorar les àrees de joc infantil, incorporant jocs adaptats per a infants amb capacitats diferents.

2.8. Millorar la neteja de la ciutat.

2.8.1. Ampliar i millorar el servei amb la implementació del nou contracte de neteja.

2.8.2. Fomentar el civisme amb campanyes informatives per millorar la sensació de neteja.

2.8.3. Estudiar solucions alternatives per la neteja en els períodes de sequera.

2.9. Millorar la qualitat i l'eficiència de l'enllumenat públic.

2.9.1. Canvi de lluminàries a LED.

2.9.2. Eliminar les zones d’ombra a les voreres.

2.9.3. Millorar els quadres elèctrics de l'enllumenat públic.

2.10. Millorar les instal·lacions semafòriques.

2.10.1. Actualitzar les instal·lacions obsoletes.

2.11. Prioritzar la transformació urbana per incrementar l'espai públic pels vianants.

2.11.1. Transformar el carrer d’Àngel Guimerà i entorns.

2.11.2. Reordenar els nou espais resultants del soterrament de FGC.

2.11.3. Desenvolupar eixos cívics i vies de connexió dels barris amb l’àrea central.

2.12. Elaborar un pla de mesures per reduir el dèficit de pavellons poliesportius.

2.12.1. Actualització del pavelló Nou Congost.

2.12.2. Millorar els espais interiors i exteriors de les instal·lacions esportives i de lleure.

2.12.3. Projectar la construcció d'un nou espai cobert esportiu de proximitat.

2.13. Renovar i actualitzar els equipaments esportius municipals i els espais complementaris.

2.13.1. Aprovar i desenvolupar el Mapa d'Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM).

2.13.2. Aprofundir en la millora de la sostenibilitat ambiental en els equipaments esportius.

2.13.3. Millorar i adequar la zona esportiva del Congost.

2.13.4. Promoure un nou espai per acollir serveis de les entitats esportives.

2.13.5. Executar els projectes d’instal·lació de gespa artificial als camps de futbol.

2.14. Impulsar l'esport de lleure i l'activitat física saludable en totes les edats.

2.14.1. Desplegar parcs de salut a les places i zones verdes.

2.14.2. Potenciar espais segurs de joc i d’esport als patis de les escoles en horaris no lectius i a la via pública.

2.14.3. Ampliar i consolidar els projectes i programes de promoció de l'activitat físic-esportiva entre la població adolescent i jove i entre les persones grans.

2.14.4. Promoure l'accés de col·lectius vulnerables i/o persones sedentàries als centres esportius.

2.15. Disposar de serveis preventius de salut i de resposta a les crisis.

2.15.1. Revisar i actualitzar el pla de contingència dels servei de salut pública per fer front a emergències associades a la salut.

2.15.2. Completar el desplegament del projecte Manresa Cardioprotegida.

2.16. Garantir la seguretat alimentària de les activitats i del medi.

2.16.1. Reforçar el servei d'assessorament en matèria de seguretat alimentària.

2.16.2. Gestionar la fauna urbana i el seu impacte en la salut pública.

2.16.3. Elaborar un programa de tinença i gestió responsable d'animals domèstics i peridomèstics.

2.16.4. Implementar i adequar la nova normativa sobre benestar animal.

2.17. Dur a terme accions de prevenció de la salut mental i de promoció de la salut física i del benestar emocional.

2.17.1. Potenciar les activitats de la Taula de Salut Mental de la ciutat.

2.17.2. Consolidar l'espai Èmfasi i altres programes per a promoure el benestar emocional del col·lectiu adolescent i jove.

2.17.3. Fer créixer el projecte Emmiralla’t incloent tallers d’alimentació saludable.

2.17.4. Elaborar i implementar un programa de prevenció en l'ús conscient de les pantalles.

2.18. Potenciar la memòria històrica i el patrimoni de la ciutat.

2.18.1. Desenvolupar els diferents espais museístics de l’antic Col·legi de Sant Ignasi.

2.18.2. Iniciar la construcció d’un nou edifici per a l’Arxiu Comarcal.

2.18.3. Museïtzar i posar en valor espais i recursos per a la difusió i el coneixement de la memòria històrica de la ciutat i del patrimoni històric.

2.18.4. Dissenyar el projecte de Districte Cultural del Centre Històric.

2.19. Fomentar el coneixement del patrimoni immaterial i la participació a la cultura popular i festiva de Manresa.

2.19.1. Promoure, renovar i difondre les manifestacions de la cultura festiva d’arrel tradicional.

2.19.2. Fomentar la participació ciutadana en les activitats de la cultura popular i festiva.

2.20. Implementar serveis i projectes que afavoreixin l’exercici dels drets culturals i processos d’integració i transformació social.

2.20.1. Facilitar espais dedicats a l’impuls i la promoció d’iniciatives que incideixin en la cultura transformadora.

2.20.2. Desenvolupar projectes transversals que apropin l’activitat cultural a col·lectius amb dificultats d’accés a la cultura.

2.21. Reforçar els projectes estratègics vinculats a la creació artística i afavorir la professionalització dels creadors locals.

2.21.1. Consolidar un calendari de festivals artístics que reforci la capitalitat cultural de Manresa.

2.21.2. Donar suport a activitats de la creació contemporània.

2.22. Reforçar i ampliar els mecanismes per garantir la seguretat de la ciutadania.

2.22.1. Elaborar i aprovar el Pacte per la Seguretat, la Convivència i el Civisme.

2.22.2. Elaborar un nou Pla Local de Seguretat.

2.22.3. Reforçar l’estructura organitzativa de la Policia Local.

2.22.4. Incrementar, progressivament, la dotació d‘agents de la Policia Local.

2.22.5. Establir un nou model de policia de proximitat.

2.22.6. Posar en servei la Comissaria de Proximitat del Passeig de la República.

2.22.7. Millorar la seguretat viària en interseccions.

2.22.8. Implementar noves tecnologies en seguretat i sistemes de videovigilància a la ciutat.

2.22.9. Implantar un sistema de gestió i anàlisi de dades per afavorir la resolució de les investigacions criminals.

2.23. Desenvolupar mesures de promoció i impuls del civisme.

2.23.1. Revisar l'ordenança de civisme.

2.23.2. Elaborar un programa d’atenció i seguiment de les queixes veïnals per incivisme.

2.23.3. Elaborar l’ordenança de Vehicles de Mobilitat Personal.

2.23.4. Actualitzar l’ordenança de terrasses comercials.

Sostenibilitat

3.1. Implementar mesures de resiliència per enfrontar l'augment de temperatures derivat del canvi climàtic.

3.1.1. Crear una xarxa de refugis climàtics urbans formada pels punts de la xarxa d’espais verds urbans i per equipaments públics.

3.1.2. Climatitzar totes les escoles bressol municipals.

3.1.3.Enverdir els patis de les escoles públiques de primària i de les escoles bressol municipals.

3.2. Adoptar mesures per fer front a la sequera.

3.2.1. Aprovar i implementar el Pla d'emergència en situacions de sequera.

3.2.2. Redactar i aprovar la nova ordenança d'estalvi d'aigua.

3.3. Evitar el malbaratament de recursos naturals a la ciutat.

3.3.1. Col·laborar amb Aigües de Manresa per millorar l'eficiència de la xarxa d'aigua potable.

3.3.2. Incrementar la recollida selectiva i promoure el reciclatge a la ciutat a partir de la implantació del nou model de recollida de residus.

3.3.3. Reduir el consum d'energia i aigua als equipaments municipals.

3.4. Consolidar l'Anella Verda i reforçar la seva connexió amb la ciutat.

3.4.1. Promoure accions de renaturalització i de millora de la biodiversitat.

3.4.2. Avançar en l'execució del Pla Estratègic del Cardener 2030 per obrir la ciutat al riu.

3.4.3. Potenciar el Parc de Puigterrà i el del Cardener com a grans pulmons verds de la ciutat.

3.5. Afavorir la sobirania alimentària i la transició ecològica.

3.5.1. Aprovar i desplegar el Pla d‘acció per a la transició ecològica.

3.5.2. Potenciar l'alimentació saludable i de proximitat.

3.5.3. Fer actuacions per evitar el malbaratament alimentari.

3.6. Transformar la mobilitat de la ciutat cap a un model més sostenible.

3.6.1. Aprovar i desplegar el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

3.6.2. Implantar la Zona de Baixes Emissions.

3.7. Crear espais urbans que donin protagonisme als vianants.

3.7.1. Millorar l’espai públic urbà per la convivència i l’estança còmoda i segura.

3.7.2. Consolidar rutes saludables de mobilitat còmodes i segures.

3.8. Redissenyar els eixos principals a favor d'una mobilitat sostenible i connectar barris.

3.8.1. Desenvolupar els eixos cívics i vies de connexió dels barris amb l'espai central.

3.9. Promocionar i ordenar l'ús de bicicletes i noves formes de mobilitat.

3.9.1. Completar i crear una xarxa cicloviària que connecti l'àmbit municipal i interurbà.

3.9.2. Estudiar la implementació d'un servei de lloguer de bicicletes.

3.9.3. Ampliar la infraestructura de suport a la xarxa cicloviària.

3.10. Fomentar el transport públic urbà com a mode estructurador de mobilitat interna.

3.10.1. Promoure la millora contínua del transport públic urbà de Manresa.

3.10.2. Implementar noves tecnologies que millorin la qualitat de servei del viatger.

3.10.3. Estudiar la viabilitat d'una línia de microbús al Centre Històric.

3.10.4. Revisar la funcionalitat i el nivell de servei de línies de transport públic urbà actuals.

3.11. Ampliar l’espai de carrers amb estacionament regulat en superfície.

3.11.1. Ampliar la zona verda preferent per a residents als barris de Valldaura, Poble Nou, Plaça Catalunya i Sagrada Família.

3.11.2. Optimitzar aparcaments privats per a ús de residents.

3.12. Gestionar la distribució urbana de mercaderies (DUM) cap a un model sostenible.

3.12.1. Realització d'un Pla de Logística Urbana Sostenible (PLUS).

3.12.2. Impulsar la implementació de noves tecnologies que millorin l'eficiència de la gestió de mercaderies.

3.12.3. Col·laborar amb altres agents i sectors per fer més eficients la xarxa i logística de les entregues de mercaderies.

3.13. Potenciar i millorar l'accés als entorns verds del municipi, oferint opcions d'intermodalitat.

3.13.1. Redactar el Pla Director de l'Agulla.

3.13.2. Continuar desenvolupant el Pla Especial Urbanístic dels Camins de Manresa.

3.14. Orientar l‘actuació municipal cap a polítiques de sostenibilitat.

3.14.1. Aprovar i desenvolupar el Pla d'Acció de l'Agenda Urbana 2030 de Manresa.

3.14.2. Alinear l’actuació municipal amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Cohesió social

4.1. Fomentar l’ús social del català en tots els àmbits.

4.1.1. Fomentar l’ús social de la llengua catalana en les entitats i associacions.

4.1.2. Garantir l’ús del català a l’administració i a les empreses vinculades a aquest àmbit.

4.1.3. Crear la figura de l’assessor de llengua.

4.2. Potenciar les xarxes comunitàries, el teixit associatiu i els equipaments cívics com a motor de l'acció veïnal i comunitària.

4.2.1. Coordinar els casals cívics de la ciutat perquè esdevinguin espais de trobada, d'acollida i de relació ciutadana.

4.2.2. Promoure la convivència i la coresponsabilitat en l'espai públic i ens els equipaments cívics.

4.3. Impulsar la participació ciutadana.

4.3.1. Desenvolupar el Pla Director de Participació.

4.3.2. Reorganitzar i reactivar els consells sectorials.

4.3.3. Posar en marxa el programa “L'Alcalde als Barris”.

4.4. Enfortir el teixit associatiu de la ciutat i fomentar l'associacionisme per afavorir-ne la seva consolidació.

4.4.1. Donar suport a la creació , gestió i desenvolupament d'activitats de les entitats.

4.4.2. Estimular la cooperació entre entitats del mateix o diferent àmbit.

4.4.3. Fomentar l'associacionisme esportiu i de salut per enfortir el teixit associatiu i la xarxa social i comunitària.

4.4.4. Enfortir i donar suport a les estructures i a l‘organització de les entitats.

4.5. Promoure la participació de la població no organitzada i la seva vinculació als espais i processos comunitaris.

4.5.1. Generar i enfortir les relacions socials i els vincles entre persones i col·lectius als barris per evitar l’aïllament i la solitud.

4.5.2. Enfortir la participació en les xarxes comunitàries formals i informals de barri.

4.6. Treballar en polítiques públiques d'igualtat i perspectiva de gènere que garanteixin la igualtat d'oportunitats.

4.6.1. Implantar accions de reconeixement, lideratge i participació de les dones.

4.6.2. Promoure accions contra les violències masclistes i LGTBifòbiques.

4.6.3. Situar la igualtat de gènere i LGTBI+ com a valor central de l'acció municipal.

4.6.4. Implementar la coeducació i la transmissió de valors igualitaris.

4.6.5. Reforçar el SAI i el SIAD com a serveis integrals que responguin a les diversitats i eixos de desigualtat.

4.7. Fomentar la coresponsabilitat, la conciliació i el reconeixement social de les cures.

4.7.1. Consolidar els projectes del programa Temps per viure de suport familiar a la conciliació i les cures.

4.7.2. Fomentar programes i accions de crresponsabilitat i conciliació en els diferents models familiars.

4.7.3. Treballar de forma consesuada una estratègia per avançar en els pactes del temps.

4.8. Promoure els drets dels infants i les famílies.

4.8.1. Elaborar un pla integral d'atenció i promoció de la infància.

4.8.2. Potenciar el lleure infantil i un espai públic que promogui l'apoderament de la infància.

4.8.3. Consolidar el projecte de camins escolars.

4.9. Acompanyar els processos de cicle de vida en la transició de la infància, l'adolescència i la joventut.

4.9.1. Elaborar una oferta de recursos i serveis específics per a l'adolescència.

4.10. Garantir la independència juvenil.

4.10.1. Consolidar l'Oficina Jove com a espai de referència per als joves.

4.10.2. Impulsar programes d'accés a l'habitatge de persones joves.

4.11. Fomentar la participació i el protagonisme jove.

4.11.1. Fer visible el talent juvenil en la programació de ciutat.

4.11.2. Analitzar diferents formats que motivin la participació jove, d'acord amb la seva diversitat i cicle vital.

4.12. Millorar l’accés als serveis socials bàsics de les famílies vulnerables amb criteris de sostenibilitat.

4.12.1. Impulsar i posar en marxa l'Oficina de Gestió de Prestacions Socials (OGPS).

4.13. Promoure l'atenció integrada en salut i social per a les persones amb dependència, cronicitat i discapacitat.

4.13.1. Coordinar els projectes de l'agenda compartida i d’integració en salut i social.

4.13.2. Seguir ampliant els serveis d’atenció domiciliària integrada.

4.13.3. Ampliar els programes d’accessibilitat i ajudes tècniques.

4.13.4. Seguir negociant amb la Generalitat l’increment de places públiques de residència a la ciutat.

4.14. Intensificar els programes transversals de prevenció dels conflictes socials.

4.14.1. Desenvolupar un Pla per a la inclusió i la cohesió social.

4.14.2. Incrementar els recursos de mediació del programa Enllaç.

4.14.3. Crear un equip interdisciplinari de resposta urgent i abordatge de les situacions de conflicte en l'espai públic o entitats.

4.15. Promoure accions que fomentin l'apoderament, el benestar i la qualitat de vida de les persones grans.

4.15.1. Ampliar el servei de l’oficina d’atenció a les persones grans.

4.15.2. Elaborar el Pla d'Envelliment km 0 de forma participada amb les persones grans.

4.15.3. Estudiar la creació d‘una xarxa de lavabos públics.

4.15.4. Dissenyar un projecte d’habitatges amb serveis per a persones grans.

4.16. Planificar i desplegar conjuntament amb el Departament d'Educació un mapa d'equipaments educatius a la ciutat.

4.17. Lluitar contra la segregació escolar.

4.17.1. Reforçar la comunicació i l'acompanyament a les famílies en el procés de preinscripcions escolars.

4.17.2. Avaluar l'impacte de les mesures contra la segregació escolar i col·laborar amb el Departament d'Educació en l'actualització de la zonificació escolar.

4.18. Millorar el servei i l'atenció als infants i a les famílies de les escoles bressol municipals.

4.18.1. Millorar el projecte d’atenció als infants ampliant les hores de personal i incrementant els serveis.

4.19. Promoure l'educació al llarg de la vida i a temps complet.

4.19.1. Potenciar les oportunitats educatives més enllà de l'horari lectiu.

4.19.2. Reforçar el pla d’ajuts econòmics a les activitats extraescolars.

4.20. Desplegar l'estratègia local de sensellarisme.

4.20.1. Incrementar els recursos i els serveis per a les persones sense llar.

4.20.2. Promoure un programa per a persones sense llar amb addiccions i problemàtiques de salut mental associades conjuntament amb Salut.

4.21. Promoure la cultura de pau, la justícia global i els drets humans.

4.21.1. Consolidar i dinamitzar l’equipament municipal Flors Sirera, com a centre promotor de la cultura de la pau, els Drets Humans, i la Cooperació.

4.21.2. Fomentar la sensibilització i donar suport als moviments de la ciutat que treballen pel pacifisme, la defensa dels drets humans i la cooperació descentralitzada.

4.22. Promoure la solidaritat i la justícia global.

4.22.1. Incrementar la dotació econòmica destinada a finançar projectes de Cooperació, fins assolir el 0,7% al finalitzar el mandat.

4.22.2. Promoure acords de consistori per consensuar les aportacions al Fons Català de Cooperació en situacions de crisi o conflictes

L'Ajuntament al servei de la ciutadania

5.1. Millorar l'eficiència en la relació entre l'administració i la ciutadania.

5.1.1. Millorar els espais de treball i d’atenció a la ciutadania.

5.1.2. Integrar la carpeta ciutadana de Manresa amb les carpetes supramunicipals.

5.1.3. Crear un entorn per realitzar els tràmits digitals mitjançant dispositius personals (telèfon mòbil).

5.1.4. Aplicar els principis de simplificació administrativa i llenguatge planer als tràmits electrònics.

5.2. Millorar l’accés a l’Ajuntament a través d’internet.

5.2.1. Renovar el web municipal.

5.2.2. Millorar l'accessibilitat de les webs municipals.

5.2.3. Ordenar l'univers dels webs sectorials i l'ecosistema de les xarxes socials municipals.

5.3. Potenciar la identitat corporativa de l’Ajuntament de Manresa.

5.3.1. Reorientar l'estratègia de la identitat corporativa municipal.

5.3.2. Identificar de forma comuna la retolació dels equipaments i espais municipals.

5.4. Mantenir i millorar els nivells de transparència, gestió ètica i bon govern de l’actuació municipal.

5.5. Garantir la sostenibilitat de les finances municipals i de les inversions del mandat.

5.5.1. Adaptar la fiscalitat municipal per fomentar l’activitat econòmica i la transició energètica.

5.5.2. Revisar les taxes per prestació de serveis, amb l’objectiu que cobreixin el cost total del servei.

5.5.3. Establir un sistema permanent de seguiment del pressupost municipal.

5.5.4. Elaborar un Pla quadriennal d'inversions.

5.6. Articular les diverses planificacions estratègiques de l'Ajuntament.

5.6.1. Unificar tots els plans municipals en una estratègia i planificació general.

5.6.2. Elaborar una memòria anual de l'Ajuntament de Manresa com a organització.

5.7. Reforçar la cultura del treball en equip i les actuacions coordinades i orientades a la ciutadania a tot l’Ajuntament.