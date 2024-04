Demanen 24 anys de presó per a dos acusats de violar una menor a Manresa

L'Audiència de Barcelona jutjarà el pròxim 17 d'abril dos joves, de 24 i 27 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Manresa, com a presumptes autors d'un delicte d'agressió sexual a una menor a Manresa. Els fets van tenir lloc el 17 de novembre de l'any 2019, a l'interior d'un cotxe al carrer Balmes, a la zona de les Bases de Manresa. La fiscalia demana 24 anys de presó per a cadascun dels acusats. La víctima va assegurar, després dels fets, que hi ha un tercer implicat que no s'ha pogut identificar.

Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, l'agressió va succeir de matinada, quan els dos implicats es trobaven circulant amb el seu vehicle per les proximitats del carrer Balmes de Manresa i es van apropar a la menor, que caminava de tornada cap a casa. El fiscal assenyala que els acusats, que coneixien la víctima, "van aturar-se per conversar amb ella, li van oferir la beguda que duien en una ampolla de plàstic i la van convidar a pujar al cotxe per continuar la conversa".

Minuts després, la víctima, que es trobava al seient del darrere del cotxe, "es va començar a sentir marejada". Malgrat que la seva intenció era sortir del vehicle, el fiscal relata que els dos acusats, "amb la intenció d'atemptar contra la llibertat sexual de la noia", la van agafar pels braços i les cames perquè no es pogués escapar i la van començar a agredir, amb penetracions tant per via vaginal com anal i fel·lacions per part dels dos acusats. En el seu moment, l'advocada de l'acusació, Mireia León, va explicar que la víctima "plorava i va intentar defensar-se, tot i que no va poder evitar-ho" davant de la superioritat dels seus agressors. Segons el relat de la víctima, hi ha una tercera persona que també li hauria fet tocaments, encara que no ha pogut ser identificada.

La mateixa advocada explicava que la noia no recordava "com va acabar despullada ni com va arribar a casa" i, l'endemà, en despertar-se i anar al lavabo, va veure que sagnava. El fiscal posa de manifest en el seu escrit d'acusació que l'agressió va deixar a la víctima diverses lesions, hematomes i una fissura anal. Els acusats van ser detinguts per aquests fets i, després de declarar davant del jutge, van quedar amb llibertat amb càrrecs, amb l'obligació de comparèixer dos cops al mes als jutjats.

La causa s'ha mantingut oberta fins a la celebració del judici. Ara, el fiscal els acusa de ser autors i cooperadors d'un delicte d'agressió sexual i demana una pena de 24 anys de presó per a cadascun, així com sis anys de llibertat vigilada per a cada delicte i la prohibició comunicar-se o acostar-se a una distància inferior als 1.000 metres de la víctima per temps superior a dos anys a la pena imposada. En concepte de responsabilitat civil, també estableix una indemnització de 30.000 euros pels danys morals causats a la víctima.

Tres agressions sexuals denunciades en un any

La violació a la menor va succeir quan només feia quatre mesos que a Manresa s'havia denunciat una altra violació grupal en un pis del carrer Aiguader, al barri de les Escodines, el 14 de juliol del 2019. En aquell mateix any, el mes de desembre, hi va haver una altra agressió sexual en un pis ocupat del carrer Hospital. També va ser l'any que va sortir la sentència de les condemnes de fins a 12 anys per als acusats del cas de "la Manada" de Manresa, que va tenir lloc l'octubre del 2016, quan una menor va ser agredida sexualment a la fàbrica de les Vinyes.

