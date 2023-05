El Tribunal Suprem ha confirmat les condemnes d'entre 10 i 12 anys de presó per als cinc acusats d'un delicte d'abús sexual a una menor de 14 anys a Manresa, l'octubre del 2016. La sala penal ha desestimat íntegrament els recursos presentats per tres dels acusats, els únics que compleixen condemna. Els altres dos, que continuen fugits, no van presentar recurs.

A tots cinc se'ls considera autors d'un delicte d'abús sexual per violar per torns a una menor de 14 anys. L'Audiència de Barcelona ja va descartar la tesis de la fiscalia i les acusacions, que qualificaven els fets d'agressió sexual a l'entendre que la víctima va ser intimidada. La sentència considera provat que la menor va estar prenent begudes alcohòliques i fumant en un botellot al qual va anar amb un grup d'amics, el 29 d'octubre del 2016, a la fàbrica Vinyes de Manresa, de manera que va perdre la consciència "del que passava i del que feia" i no la va recuperar fins a l'endemà. Un dels processats, Bryan Andrés M., es va emportar la jove a una caseta adjunta a la nau i en va abusar sexualment. Després va animar a fer el mateix a quatre dels seus amics, que la van penetrar vaginalment, afegeix la sentència. Posteriorment, dos dels processats -Bryan Andrés M. i Maikel P., condemnats a dotze anys- van obligar la menor que els practiqués una fel·lació. A més de les penes de presó, l'alt tribunal ratifica el pagament conjunt d'una indemnització de 60.000 euros a la víctima així com la prohibició d'acostar-s'hi i comunicar-s'hi el temps que durin les condemnes respectives. La sentència del Suprem és ferma.