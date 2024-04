El Sobrerroca de Manresa perd un altre negoci històric amb el tancament de la rellotgeria Lladó

La rellotgeria Lladó del carrer de Sobrerroca de Manresa, un dels negocis històrics del vial, està ultimant el procés de tancament per la jubilació de l’actual responsable, Montse Lladó, neta del fundador, Josep Maria Lladó Vives, que el va obrir al número 1 del passatge dels Amics l’any 1929 i el va traslladar al número 32 del carrer de Sobrerroca el 1944. Després d’ell, va portar el negoci el fill, Josep Maria Lladó Vilanova, que hi va començar a anar de petit a fregar i a muntar despertadors i, una vegada jubilat, també hi passava algunes estones.

Aquests dies, Montse Lladó està buidant el local, de lloguer i que inclou un petit habitatge a la part del darrere. Per davant, és una planta baixa i, per la banda posterior, que dona a un pati interior, vindria a ser com un tercer pis, fruit dels desnivells en aquest sector de Manresa.

El difunt Josep Maria Lladó Vilanova, segona generació del negoci / Arxiu familiar

Igual que el seu difunt pare, ella també va començar a anar a estones a la botiga de petita, els dissabtes i quan plegava de l’escola. «Hi havia molta feina. El pare cada dia se n’emportava per acabar a casa, havent sopat». Assegura que encara ara n’hi havia, de feina.

Un rellotge amb l'horari solar mundial a l'aparador

La rellotgeria Lladó fa 80 anys que tenia a l’aparador un rellotge amb l’horari solar mundial que va costar Déu i ajuda treure de tan ben clavat que estava. Recorda que quan, el 1981, van haver de fer obres perquè s’enfonsava el terra i van aprofitar per canviar la distribució del negoci i el rètol, ja no el van tocar per aquest motiu.

Aquest rellotge, juntament amb tres de petits i un altre també solar més gran, se’ls ha quedat, mentre que hi ha material del qual n’està fent liquidació aquests dies i la resta el tirarà. Admet que «buidar 94 anys d’història» no és fàcil. La botiga guardava invents i màquines fetes per ells, atès que els Lladó eren fabricants. En recorda una per fer les rodes dentades dels rellotges i també havien fet molts rellotges per jugar a escacs.

Com a curiositat, una de les moltes que pot explicar, esmenta que els 80 anys que ha estat la botiga al Sobrerroca ha tingut el número 26, el 36 i l’actual 32, fruit dels canvis de numeració al carrer.

Homenatge del comerç del vial

L’Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants va fer un homenatge fa uns dies a Lladó amb motiu de la seva jubilació per reconèixer-li la trajectòria professional i la implicació amb l’entitat.

(Vegeu una entrevista a Montse Lladó en l’edició del diari de diumenge).

