Aquesta és la raça de gos més intel·ligent del món

Tot i que el Border Collie, a causa del seu excel·lent treball de pasturatge, sovint es considera el gos més intel·ligent del món, els científics acaben de descobrir que una altra raça ostenta aquest honor: el Malinois Belga pot ser el cànid més intel·ligent, segons les proves fetes entre més de 1.000 exemplars de 13 races.

El Malinois és un magnífic gos rastrejador, guardià i policia, i a més són també coneguts per ser independents, solucionar problemes i respondre ràpidament a les necessitats. Així mateix, destaquen per ser experts a entendre els humans.

Científics de la Universitat de Hèlsinki a Finlàndia han creat el conjunt de dades més complet que hi ha fins ara sobre aspectes aspectes cognitius de les diferents races.

Més de 1.000 gossos de 13 races diferents van ser examinats en un total de 10 tasques (7 de cognitives i 3 de conductuals) i després van ser avaluats per experts que havien creat la bateria de proves anomenada smartDOG.

«La majoria de les races tenien les seves pròpies fortaleses i debilitats», ha explicat en declaracions al britànic ‘The Telegraph’ Saara Junttila, autora de l’estudi i investigadora de doctorat en cognició canina de la Universitat de Hèlsinki.

«Per exemple, el Labrador Retriever és molt bo per llegir gestos humans, però no tant per resoldre problemes d’espai.

«Algunes races, com el gos pastor de Shetland, van obtenir puntuacions bastant uniformes en gairebé totes les proves; és a dir, no van obtenir puntuacions ni gaire altes ni gaire baixes en cap prova».

«El pastor belga Malinois es va destacar en moltes de les tasques cognitives, amb molt bons resultats en la majoria», va afegir la també de l’estudi, Katriina Tiira, propietària i directora executiva de smartDOG.

«Els Border Collie també se’n van sortir bé de moltes de les proves», va afegir.

L’única prova que l’equip va considerar que seria el millor indicador de la intel·ligència general de l’animal va ser la de raonament lògic, en què al gos se li van mostrar dos bols de menjar i va poder veure que un era buit.

La idea era veure si podia inferir que el menjar era a l’altre bol, que estava tapat. Però les dades van revelar que no hi havia diferència entre les diferents races de gossos a l’hora de resoldre aquesta tasca.

Però després els investigadors van utilitzar tres tasques, cada unes de les quals posava a prova un aspecte específic de la cognició del gos, i llavors sí que es va demostrar com diferien entre si les races.

Una tasca de desviació en V, en què el gos s’ha de desviar al voltant d’una tanca transparent en forma de V per accedir a una recompensa de menjar que ja pot veure, mesura en part la capacitat de resolució de problemes.

La capacitat de lectura de gestos humans es va mesurar avaluant com responien els gossos a cinc gestos humans: assenyalar constantment, assenyalar breument, assenyalar amb el peu, assenyalar alguna cosa mentre mirava en una altra direcció i seguir la nostra mirada.

Els investigadors també van investigar com d’independent és un gos i com de ràpid acudeix a un humà per buscar ajuda. Per aquest tret es va utilitzar una tasca irresoluble (intentar accedir al menjar en una caixa que no es pot obrir).

«La comprensió dels gestos humans és una mesura de la cognició social, per la qual cosa els gossos que van resoldre bé aquesta tasca són bons per llegir i comprendre els humans», va dir Junttila.

«La tasca irresoluble mesurava també un aspecte social; algunes races van obtenir puntuacions molt altes en el comportament dirigit per humans, cosa que significa que van intentar demanar ajuda a l’humà amb la tasca difícil, mentre que per contra hi havia gossos que van intentar resoldre el problema de forma independent. Les dues respostes poden ser útils en diferents situacions».

El Malinois, campió

El pastor belga Malinois va ocupar el primer lloc tant en els gestos humans com en la tasca de desviació en V, segons mostren les dades, i va ser la cinquena raça més independent.

En la puntuació d’intel·ligència general, el Malinois va aconseguir el primer lloc amb 35 punts d’un màxim de 39. Els Border Collie van estar a l’altura de la seva reputació, quedant en un digne segon lloc amb 26 punts, mentre que el Hovawart va aconseguir la medalla de bronze amb 25 punts, un punt per davant del Gos d’Aigua espanyol.

El Golden Retriever i el Labrador, coneguts per la seva intuïció emocional, van obtenir una puntuació alta en la prova de gestos però baixa en els altres dos, quedant en el lloc 13 i 9, respectivament.

Però l’equip d’investigadors afirma que les classificacions de cada tret en concret i la d’intel·ligència general no són tan útils com saber quines races són millor que altres en certes habilitats.

Estudi de referència: https://www.nature.com/articles/s41598-022-26991-5