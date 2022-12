Aquest any els termòmetres no han donat treva. Després d’uns mesos marcats per unes temperatures anòmalament altes, un estiu de calor extrema i una tardor amb registres molt més càlids del que es habitual, la natura torna a mostrar símptomes del mal ocasionat per la persistència de les temperatures altes. Aquest any, per exemple, els arbres fruiters i les plantes silvestres estan florint a la tardor a Catalunya. A diversos punts del territori s’han observat ametllers, cirerers i pruneres florits en ple mes d’octubre. Es tracta de la segona floració de l’any i, segons alerten els experts, és una cosa «molt poc habitual».

Una anàlisi conjunta de la xarxa Fenocat del Servei Meteorològic de Catalunya i de l’observatori ciutadà RitmeNatura del Centre d’Investigació Ecològica (CREAF) apunta que aquest fenomen està relacionat amb les temperatures altes del mes d’octubre passat: el més càlid dels últims 70 anys. Aquesta anòmala calor tardoral sembla que ha alterat els cicles naturals de moltes espècies i que ha modificat el seu moment de florir. «Les floracions de tardor són més discretes que les de primavera, però per a les plantes poden suposar la despesa d’uns recursos que podrien necessitar a la primavera, en el moment de màxima activitat vegetativa», matisa Ester Prat, coordinadora del projecte RitmeNatura. L’altre gran símptoma de les anomalies climàtiques a la natura es pot observar a les fulles dels arbres. Aquest any, els colors tardorals han arribat setmanes més tard que de costum. I la caiguda de les fulles també s’ha retardat respecte al calendari habitual. «Si fa més calor, els arbres caducifolis mantenen les fulles durant més temps i, per tant, aquestes cauen més tard i es modifica temporalment tot el cicle de descomposició», explica Jordi Cunillera, cap de l’equip de Canvi Climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya. Desajust ecològic No és la primera vegada que s’observen aquest tipus de desajustos a la natura. De fet, amb l’avenç de la crisi climàtica aquestes «anomalies» s’estan detectant cada vegada amb més freqüència a diversos racons del globus. La plataforma Climate Connections de la Universitat de Yale relata casos similars als Estats Units. Els experts apunten que les sequeres podrien ser un desencadenant clau per a aquest fenomen. En uns moments en què coincideixen les altes temperatures tardorals amb la falta de recursos hídrics, les plantes es podrien veure abocades a florir fora de temporada. Diversos estudis apunten que, d’una banda, la vegetació està florint fora de temporada, i de l’altra, que la temporada de flors s’està avançant. Un estudi de la Universitat de Cambridge apunta que al Regne Unit els brots s’han avançat fins a un mes l’últim segle. Segons apunten els experts que han liderat aquesta anàlisi, aquesta alteració del calendari natural podria tenir conseqüències per a tot l’ecosistema. Sobretot per a les espècies (o les activitats) que depenen directament de les floracions. Els experts apunten dos principals perills darrere d’aquest fenomen. D’una banda, les floracions de tardor podrien reduir el nombre de capolls disponibles per a la primavera. I de l’altra, els brots primaverals primerencs podrien estar exposats a més alteracions climàtiques. «Si els arbres fruiters, per exemple, floreixen aviat després d’un hivern suau, els cultius sencers poden morir si les flors són colpejades per una gelada tardana», destaca l’anàlisi de Cambridge.