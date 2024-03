On enfoca l’aviació els seus esforços en matèria de sostenibilitat?

El que contamina és la combustió; el desafiament està a veure quines alternatives existeixen. En l’automoció han trobat una solució amb les bateries però, avui dia, electrificar l’aviació està descartat, és impossible proporcionar l’energia que es necessita. És un problema difícil, perquè no existeix una alternativa natural.

Es pot substituir el petroli?

S’han plantejat dues vies: el biofuel i els combustibles sintètics. El primer és d’origen natural, del que es parla quan es fa un vol transatlàntic amb oli reciclat de cuina. El problema és que no mengem tantes patates fregides com per a omplir els tancs. No és per viabilitat tècnica, és per disponibilitat. Els segons es produeixen en un laboratori a partir de matèria primera que existeix en abundància. La via més prometedora és produir hidrocarbur, però és molt car i l’energia que requereix és brutal.

En quin punt està el sector?

En un procés de transició. S’ha signat l’acord de CORSIA pel qual els països es comprometen a augmentar el percentatge de fuel renovable. És una solució que produeix molta incertesa, perquè és una indústria que no existeix. I és l’únic camí: si continuem cremant querosè no resoldrem res. Podem reimaginar els avions, en un ampli sentit, perquè els que volin en 2035 hauran de fer-ho amb un combustible molt més car que l’actual. Això afecta al disseny. Tecnologies que ara mateix són cares poden començar a ser viables. També s’està discutint el futur de la primera classe, ja que, si vols reduir l’impacte ambiental, necessites ficar el major nombre de passatgers possible.

Quant pot pujar el preu dels bitllets?

He vist estudis que ho xifren en un 15%. És assumible. Però dependrà de com es manegi la transició des de la legislació.

Arribarà l’aviació a tenir zero emissions?

Les projeccions actuals ho descarten. Hi haurà emissions residuals al voltant del 10-15%, almenys de moment. La meta és que el còmput final sigui nul, la qual cosa s’aconsegueix, per exemple, extraient carboni de l’atmosfera. A més, els avions que es fabriquen ara estaran volant en 2050. La flota no es renova tan ràpid, es necessiten almenys 20 anys.