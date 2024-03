Europa és el continent que més ràpid s'escalfa: el doble que la mitjana mundial. La temperatura mitjana en els últims 12 mesos ha superat els 1,5 °C; 2023 va ser l'exercici més calorós registrat en més de 100.000 anys i la calor extrema, les sequeres, els incendis forestals i les inundacions dels últims anys continuaran estant molt presents, fins i tot en els escenaris més optimistes. L'advertiment figura en la primera avaluació sobre els riscos climàtics als quals s'enfronta la UE i que ha publicat aquest dilluns l'Agència Europea del Medi Ambient (AEE en les seves sigles en anglès) per a ajudar els legisladors a identificar prioritats polítiques i adoptar mesures eficaces.

“Europa s'enfronta a riscos climàtics urgents que augmenten més ràpid del que creix el nostre grau de preparació. Els responsables polítics europeus i nacionals han d'actuar ara”, reclama la directora executiva de l'agència, Leena Ylä-Mononen. El problema és que el ritme de les mesures no avança tan ràpid com els riscos. En molts casos, a més, “no serà suficient amb una adaptació incremental” perquè “moltes de les mesures aplicades per a millorar la resistència climàtica són a llarg termini” quan l'impacte és ja evident.

Per exemple, l'onada de calor registrada durant l'estiu de 2022 va provocar entre 60.000 i 70.000 morts prematures a Europa sense oblidar les víctimes en les inundacions. L'agència mira amb especial preocupació als països del sud d'Europa, com Espanya, una regió amenaçada per “incendis forestals, els efectes de la calor i l'escassetat d'aigua per a l'agricultura, el treball a l'aire lliure i la salut humana” que en el futur s'enfronta a una disminució considerable de les precipitacions globals i sequeres més greus. També a les regions costaneres situades a menor altitud i ciutats costaneres molt poblades, que es veuen amenaçades per “inundacions, erosió i la intrusió salina”.

36 riscos climàtics

L'avaluació identifica 36 riscos climàtics importants per a Europa, dividits en cinc grans grups: ecosistemes, alimentació, salut, infraestructures i economia i finances. Més de la meitat dels principals riscos climàtics identificats requereixen mesures addicionals immediates, i vuit són especialment urgents, principalment en la conservació dels ecosistemes, la protecció de les persones enfront de la calor, la protecció de les persones i infraestructures de les inundacions i els incendis forestals, així com per a garantir la viabilitat dels mecanismes de solidaritat europeus, com el Fons de Solidaritat de la UE.

“La UE i els Estats membres han avançat considerablement a comprendre els riscos climàtics als quals s'enfronten i preparar-se per a afrontar-los. Les avaluacions nacionals dels riscos climàtics s'utilitzen cada vegada més per a l'elaboració de polítiques d'adaptació. No obstant això, la preparació de la societat és encara escassa”, assenyala l'informe, que posa l'accent en la necessitat “urgent” d'actuar ara.

Onades de calor i inundacions

“Si no es prenen mesures decisives ara, la majoria dels riscos climàtics identificats podrien aconseguir nivells crítics o catastròfics a la fi d'aquest segle. Centenars de milers de persones moririen a causa d'onades de calor, i les pèrdues econòmiques només per inundacions costaneres podrien superar 1 bilió d'euros a l'any”, alerta el document.

Per exemple, en l'àmbit de l'alimentació i davant l'impacte de la calor i la sequera per als cultius, particularment del sud d'Europa i els països d'Europa central, l'informe suggereix una substitució parcial de les proteïnes d'origen animal per les d'origen vegetal conreades de manera sostenible per a reduir el consum d'aigua en l'agricultura i la dependència dels pinsos importats. Quant a les infraestructures, l'anàlisi crida a adaptar els edificis residencials i a tenir en compte en la planificació costanera els riscos d'inundacions. Finalment, alerten que els riscos climàtics també poden fer augmentar les primes de risc de les assegurances, posar en perill els actius immobiliaris i el pagament de les hipoteques, i incrementar la despesa pública i els costos dels préstecs.