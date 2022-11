Regió7 s'ha fet ressò aquesta setmana del treball conjunt d'ecologistes i ramaders del Moianès per gestionar la implantació del llop en aquesta comarca. De moment, només s'ha constatat i documentat la presència a la zona d'un únic exemplar, un mascle solitari, que hi habita des de fa més d’un any. Està assentat al territori i ha protagonitzat diversos atacs a ramats amb la conseqüent mort d’animals (una quarantena, bàsicament cabres i ovelles), alguns d’acreditats, d’altres amb molts números de ser-ne l’artífex. No ha estat una reintroducció induïda, ha estat una arribada natural, amb origen a les llopades que des d’Itàlia es van desplaçar els anys noranta fins als Alps francesos, on han establert una comunitat. Des d’aquest punt s’estan expandint cap al sud, recorrent molts quilòmetres fins arribar a emplaçaments com el Moianès.