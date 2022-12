L’Ajuntament de Moià ha realitzat aquest mes de desembre diferents accions per afavorir la biodiversitat del municipi. El consistori ha col·locat 12 caixes niu per ocells insectívors al Parc Molí Nou, al Mirador de la Creu i als patis de l’Escola Josep Orriols i Roca, Escola Pia i Escola Bressol Garrofins. També s’han instal·lat quatre caixes menjadores per esquirols al Molí Nou i Mirador de la Creu.

Segons han informat des de l’Ajuntament, aquestes actuacions tenen per objectiu fomentar l’hàbitat i la repoblació de les espècies i s'han dut a terme en el marc del contracte de serveis de manteniment d'espais verds i esporga d'arbrat viari.