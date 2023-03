La campanya contra la vespa asiàtica al Moianès ja té censats una trentena de nius

La campanya ciutadana que estan duent a terme el col·lectiu cultural i ecologista del Moianès El Fanal i apicultors i apicultores de la zona per posar fre a l’expansió de la vespa asiàtica a la comarca ja ha donat els seus primers fruits. La primera fase, que s’ha centrat en localitzar nius secundaris, n’ha censat un total de 31 a tota la comarca. Des d’ara i fins al mes de maig, la campanya es focalitzarà en atrapar reines fecundades abans no facin nius nous, a partir de diferents estratègies de trampeig.

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és una espècie exòtica en expansió amb fort impacte sobre la biodiversitat, ja que ataca insectes pol·linitzadors com les abelles i redueix la producció de mel dels ruscos. Fa quatre anys que es va detectar la seva presència al Moianès i, des d’aleshores, no ha parat de proliferar, sobretot en el darrer any. Arran d’això, s’ha posat en marxa una campanya ciutadana que, de moment, ha permès detectar una trentena de nius i que ara inicia una segona fase per atrapar reines de vespa velutina i evitar així que en construeixin de nous.

Tres estratègies de trampeig

L’equip de treball de la vespa asiàtica al Moianès ha dissenyat una proposta de trampeig basada en tres estratègies. La primera proposta és un trampeig municipal dins les zones urbanes i espais municipals, assumit pels Ajuntaments i el Consell Comarcal. La segona se centrarà fora dels espais municipals i la portaran a terme un equip de voluntaris que, juntament amb els centres educatius i ADF de la comarca, elaboraran trampes casolanes i les col·locaran, a partir del 10 de març, omplertes d’un líquid atraient, a les proximitats dels nius censats. També faran el seguiment de les trampes, que consisteix en revisar-les cada 15 dies fins a final de maig, comptar les reines capturades i tornar a omplir la trampa de líquid. Per últim, també es contempla un trampeig des de casa fent una crida a la població per tal de penjar trampes casolanes als jardins particulars.

Èxit de la xerrada informativa

En el marc de la campanya, el grup ecologista El Fanal juntament amb apicultors del Moianès, va celebrar una sessió informativa sobre la vespa asiàtica, la seva situació i control a la comarca, al Casal de Sant Josep de Moià, que va reunir una vuitantena de persones. L’acte va comptar amb la presència del Secretari tècnic de l’Associació Gironina d’Apicultors, expert en vespa velutina, Carles López Anaya, que va explicar els orígens i l’aparició d’aquesta espècie invasora al nostre territori, les problemàtiques que genera en diversos sectors i les possibles estratègies a seguir per tal de minvar la seva presència de les maneres més efectives possible. Al seu torn, el coordinador operatiu de l’ADF de Vacarisses, Marià Massana, va explicar la seva experiència en el trampeig de mares fundadores i els importants resultats obtinguts a localitat del Vallès Occidental.

Per últim, l’equip de treball de la vespa asiàtica al Moianès va presentar els resultats de la campanya de cens de nius secundaris trobats per la població fins a l’ 1 de març, on se n’han localitzat 31, i l’estratègia a seguir per tal de capturar el màxim de reines des del març fins al maig. El organitzadors van subratllar que «és durant aquest període de l’any que les reines velutines surten d’hivernar i creen els nius embrionaris (petits com un puny) que donaran lloc a les primeres obreres velutines que en uns mesos crearan els nius secundaris (grans boles). Totes les mares fundadores que es capturin ara seran futurs nius secundaris que no tindrem a l’estiu-tardor».

Bona resposta de la població

Des de l’organització es valora molt positivament la implicació de la ciutadania, entitats i centres educatius «que no para de créixer des que es va iniciar la campanya» i han assegurat que des del Consell Comarcal i els Ajuntaments de la comarca han mostrat predisposició a col·laborar en el pla de lluita i control de la vespa asiàtica, que és depredadora de l’abella de la mel i d’altres insectes i una amenaça per la pol·linització de conreus, plantes silvestres i arbres fruiters.