La Direcció General de Trànsit (DGT) està decidida a frenar el problema de les multes comeses per conductors estrangers al territori espanyol. La situació s'ha tornat tan preocupant que, recentment, s'ha fet una reunió entre els països membres de la Unió Europea per abordar l'intercanvi d'informació i dades relacionades amb les infraccions de trànsit.

L'objectiu principal d'aquest acord és permetre que qualsevol país de la UE pugui perseguir i sancionar les infraccions comeses per conductors europeus al territori. Al principi, se centraran en infraccions importants com l'excés de velocitat, saltar-se semàfors en vermell o la conducció sota els efectes de l'alcohol. Tot i això, la intenció és ampliar gradualment aquesta cooperació a altres infraccions i, fins i tot, a la retirada del carnet de conduir.

En una roda de premsa recent, Pere Navarro, director general de la DGT, va reconèixer obertament el problema que representa el comportament dels conductors de certs països estrangers a Espanya. Va fer un esment específic a Andorra, on hi ha un important nombre de vehicles de luxe i potents, els conductors dels quals solen infringir les normes de velocitat en arribar al nostre país.

Navarro va emfatitzar: "No ens agrada que els ciutadans d'altres països vinguin a córrer al nostre territori". La DGT reconeix la necessitat d'abordar aquest tema, ja que considera que hi ha una discriminació clara entre els conductors andorrans i els altres. "És un greuge comparatiu", va afegir.

Curiosament, en el cas dels conductors andorrans, no hi ha un acord que permeti perseguir les infraccions més enllà de les fronteres del principat. Per tant, en situacions d'infracció, la Guàrdia Civil busca que els infractors estrangers paguin les multes a l'instant, sigui amb targeta de crèdit o en efectiu, per evitar que evadeixin la sanció.

La DGT està decidida a prendre mesures per controlar aquesta problemàtica i garantir la seguretat viària a tot el territori espanyol. L'objectiu és promoure una conducció responsable i respectuosa amb les normes de trànsit independentment de la nacionalitat del conductor. La cooperació entre els països de la UE en aquest aspecte és fonamental per combatre el comportament indisciplinat a les carreteres i assegurar un entorn segur per a tots els usuaris.

La lluita contra les infraccions dels conductors estrangers és una prioritat per a la DGT i s'espera que l'intercanvi d'informació i la cooperació entre països contribueixin a reduir aquests incidents i fomentar una conducció més segura a tot Europa.