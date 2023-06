Recentment, s’ha generat certa confusió entre els ciutadans britànics que planegen passar les seves vacances a Espanya, a causa d’unes suposades «lleis de conducció estranyes», que han sigut esmentades pel mitjà britànic ‘The Sun’. En un esforç per prevenir multes innecessàries, el diari ha advertit els turistes sobre certes normes que, en realitat, no hi ha al país.

I alguns britànics han respost a la publicació completament «flipats» amb les normes de circulació d’Espanya. O almenys és el que apunten alguns que expliquen que hi ha normes que són «molt estranyes» per la qual cosa s’han quedat perplexos. I no, no ens referim a conduir per la dreta al nostre país, al contrari de com circulen a les illes britàniques.

Segons The Sun, conduir sense samarreta, amb roba inapropiada o amb xancletes podria ser motiu de sanció a Espanya, amb multes que oscil·len entre els 80 i els 200 euros depenent de la gravetat de la infracció. No obstant, és important aclarir que aquestes normes no estan recolzades per la legislació espanyola de trànsit.

Multes que no existeixen

El Reglament General de Circulació (RGC) no prohibeix, de manera expressa, posar-se al volant amb xancletes, sense samarreta o amb la roba inapropiada. Són els agents que determinen si les esmentades accions poden interferir en una conducció segura. Per donar una mica de llum et deixem diversos articles del reglament sobre aquests aspectes:

Article 3: «S’haurà de conduir amb la diligència i precaució necessàries per evitar tot dany, propi o aliè, cuidant-se de no posar en perill, tant el mateix conductor com els altres ocupants del vehicle i la resta dels usuaris de la via».

Article 17: «Els conductors hauran d’estar en tot moment en condicions de controlar els seus vehicles».

Article 18: «El conductor d’un vehicle està obligat a mantenir la seva pròpia llibertat de moviments [...] que garanteixin la seva pròpia seguretat, la de la resta dels ocupants del vehicle i la dels altres usuaris de la via. A aquests efectes haurà de cuidar especialment de mantenir la posició adequada».

Arriben les multes a un conductor estranger?

En cas que un conductor estranger sigui multat per cometre una infracció a Espanya, com rebria la notificació corresponent? Segons explica el Reial Automòbil Club d’Espanya (RACE), si el conductor infractor és d’un país membre de la Unió Europea, l’autoritat espanyola competent sol·licitarà les dades de l’infractor al seu país d’origen. Posteriorment, s’enviarà una carta certificada amb la sanció traduïda a l’idioma de l’estat on el vehicle està matriculat.

És important tenir en compte que, tot i que s’enviï la notificació, a Europa no hi ha una llei que obligui al pagament de l’esmentada multa ni es poden embargar comptes estrangers per aquesta raó. Per tant, l’infractor tindrà la responsabilitat de decidir si abona o no la multa.

En resum, és fonamental que els ciutadans britànics que planegin conduir a Espanya estiguin al corrent de les normes de trànsit reals i vigents, evitant deixar-se portar per informació errònia o desactualitzada que pugui generar malentesos i situacions incòmodes durant les seves vacances.