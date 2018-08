Un estol d'un miler de cigonyes passa per Avià

Regió7

Un estol d'un miler de cigonyes ha sorprès els avianesos al llarg de la tarda d'aquest dijous. Al mes d'agost les cigonyes acostumen a creuar Catalunya des de l'Europa central per passar l'hivern en zones més càlides com Àfrica i les maresmes de la vall del Guadalquivir o Castella. Aquests animals solen anar en grups i acostumen a passar la nit en llocs elevats com en aquest cas ha estat Avià o fa uns dies la basílica de la Seu de Manresa. A primera hora del matí pasturen per tornar a reprendre el vol.