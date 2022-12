Leo Messi hissa la bandera de la felicitat de l'Argentina com ho porta fent ja mil partits, amb un tret suau amb l'interior de la seva bota esquerra, al destí inexorable de la qual a la cantonada inferior de la porteria de l'adversari. I amb aquest tret arquejat, en perfecta paràbola, l'estadi Ahmad bin Ali muta en La Bombonera, en El Monumental, com tots aquells camps de Qatar pels quals passa, i després conquesta, la marea albiceleste per aquest Mundial que, de moment només en el passional, ja és més seu que de ningú.

La víctima és aquest dissabte una Austràlia que suficient ha tingut amb arribar fins aquí i amb barallar la seva supervivència fins a, literalment, l'instant últim de l'execució. Abans ho van ser Mèxic i Polònia després d'aquest ganxo en la mandíbula propinat per l'Aràbia Saudita en l'alba del torneig. "Ens va venir bé", insisteixen des del vestuari argentí i els fets els atorguen la raó, submergida la bicampiona en una dinàmica positiva de continu creixement, malgrat gaudir per a vuitens de tot just dos dies de descans (ho van notar), que haurà de posar a prova ara davant Països Baixos en quarts de final.

Mil vegades Messi, ha hagut d'esperar fins al seu cinquè Mundial per a marcar a la fi en un partit sense xarxa, una anormal llacuna que titlla del seu currículum rumb al gran anhel d'igualar-se amb Maradona amb una Copa del Món entre les seves mans. Tres victòries li resten en l'horitzó per a aconseguir la seva última meta, amb l'avantatge que ara ho fa més abrigallat que mai. En el camp i en les graderies.

Sense Di María

Tot va succeir després d'una arrencada tèbia, en el qual l'Argentina va trobar a faltar l'espurna vertical del tocat Di María per a afegir aguts a una harmonia de passades que aviat es va desafinar cap a la monotonia. Papu Gómez, relleu del 'Fideu', no li prenia el pols al partit, De Paul tornava a empitjorar gairebé tot el que tocava i Julián Álvarez no acabava de trobar acomodament en el flanc dret.

Austràlia, cap sorpresa sobre aquest tema, es va parapetar en una estructura defensiva rígida, confiant que el pas dels minuts anés incrementant les seves opcions de donar la gran anellada. En aquestes estava el duel, avorrit i tontorrón, quan Messi es va avenir a trencar-lo. A partir d'una falta lateral, va dibuixar una paret amb Mac Allister i després d'un lleu toc d'Otamendi va recollir la pilota de nou el '10' per a fer el que ja ha fet 787 vegades en la seva carrera.

El gol, passada la mitja hora, va oxigenar a l'Argentina, més solta a partir de llavors. Sense permetre's massa alegries ni frivolitats, però sí que governant la pilota amb major lleugeresa. Així ha estat després de cada gol que ha anat anotant en les tres últimes trobades, sempre un estímul positiu i mai un element de relaxació, confiats els jugadors de Scaloni que el vent bufa a favor seu.

Regal de Ryan

L'avanç dels minuts li va reforçar en aquesta convicció. A la vora de l'hora de joc, Ryan, el porter 'aussie', va rebre foc amic al peu i no va saber què fer amb la pilota. De Paul (excel·lent sempre en l'esforç) i Julián Álvarez van fer olor la sang, van acudir a emprenyar-li i al final el davanter del City atinó a robar-li l'esfèric per a marcar en una porteria abandonada a la seva sort.

Per a llavors, Scaloni ja havia replegat veles, retirant del camp a un desencertat Papu per a donar entrada a Lisandro Martínez, component així una defensa amb cinc efectius. I no es pot dir precisament que l'alteració li assegués bé a l'Argentina, massa aixafada en la seva meitat de camp quan Austràlia agarrava el domini de la pilota.

Un gol de xiripa

En aquestes va arribar un accident molt perillós per a la Albiceleste. Un tret dur i llunyà de Goodwin, que semblava prendre direcció a algun lloc indeterminat entre la graderia baixa i el vídeomarcador de l'estadi, va colpejar a l'esquena de Enzo Fernández. Quines probabilitats havia de que la carambola acabar dins de la porteria d'Emiliano Martínez? La matemàtica diria que escasses, el futbol va dir que un cent per cent.

Poc després, Behich va estar prop de rebentar totes les cròniques amb una jugada 'messiánica' que Lisandro salvo. El mateix Messi, com invocat pel seu inesperat imitador oceànic, va reprendre llavors les regnes de la calorosa nit de Doha. "Balones a mi", va semblar cridar el '10'. Li va regalar un gol gairebé cantat a Lautaro (el va fallar) i després el va provar ell mateix, amb menys encert de l'acostumat. Va ser igual. Ja poc més, a penes un esglai de Kuol atallat per Emiliano Martínez, anava a ocórrer en el partit i l'Argentina, declarat l'estat de felicitat, ja pensa en el seu duel de quarts de final enfront de Països Baixos.