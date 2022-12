Els jugadors de la selecció espanyola han disfrutat aquest dissabte d’una jornada de descans. Un dia per desconnectar que han afrontat amb bona cara després del cop patit amb la derrota contra el Japó. La principal raó del canvi d’humor va ser la intervenció de Luis Enrique, que va fer aixecar l’equip amb la seva xerrada abans de donar el dia lliure.

Lucho va acabar el partit contra els nipons molest per la derrota i els jugadors també estaven afectats pel revés. Això sí, l’endemà el seleccionador sabia que havia de treballar l’aspecte emocional dels futbolistes. L’ajuda del psicòleg, Joaquín Valdés, és clau per ajudar a llançar el missatge, però la manera de transmetre’l de Luis Enrique és transcendental.

El seleccionador va reunir els jugadors a la caseta i va ser molt contundent. Els va dir que havien fallat contra el Japó, però que continuava convençut que tenen el nivell per competir contra les millors seleccions. Un accident que es pot corregir i els va insistir que s’aixequessin per derrotar el Marroc en els vuitens de final.

Lucho va parlar amb energia i una intensitat que va deixar als futbolistes al·lucinats. Tots van sortir de la xerrada segurs que continuen sent un gran equip i no s’han d’arrugar contra ningú. Que tenen capacitat per lluitar amb qualsevol.

L’exèrcit de Lucho

Els soldats del seleccionador van deixar enrere l’ensopegada i divendres ja es van entrenar amb les mateixes ganes de sempre. El temps per lamentar-se s’havia acabat dijous a la nit després de jugar contra el Japó i Luis Enrique els va contagiar la seva mentalitat guanyadora.

En l’àmbit futbolístic i tàctic, l’equip té assumit el que ha de fer millor. No deixar-se tancar, dominar en camp contrari, tenir la pilota i ser valent. Ara necessitaven una injecció d’adrenalina que Luis Enrique els va proporcionar amb les seves paraules.

«Gestiono millor els mals moments que els bons, soc així de gilipolles», va exposar públicament després de la golejada contra Costa Rica. I amb els fets ho ha demostrat. Els seus jugadors tornaran aquest diumenge a entrenar amb el cap clar i la il·lusió de sempre. Tot això gràcies a un míster amb un discurs que va més enllà de l’àmbit futbolístic.