Són molts (sobretot els nascuts entre els 80 i els 90) els qui, quan pensen en el Pare Nadal, a la ment els ve la cara de l'actor Tim Allen. L'actor va quedar lligat per sempre al Pare Noel des que el 1994 va protagonitzar l'esbojarrada pel·lícula ¡Vaya Santa Claus! i les seqüeles del 2002 i 2006. I ara, 28 anys després, s'ha vestit de nou de vermell i ha tornat a pujar al trineu a la minisèrie ¡Vaya familia Claus!, una de les apostes de Disney+ per aquestes festes. No és l'única. Les plataformes estan plenes de novetats per gaudir del Nadal des del sofà.

A ¡Vaya familia Claus!, Allen reprèn la història iniciada el 1994, quan, sense voler-ho, un pare de família veia com Santa Claus queia des de la seva teulada i ell l'havia de reemplaçar. El temps ha passat, però, i als 65 anys ja nota que és hora de jubilar-se. L'acompanyen en aquesta comèdia de 6 episodis d'uns 30 minut Elizabeth Mitchell, Kal Penn, Matilda Lawler.

Sergi Albert i Ivan Labanda canten a "Scrooge: conte de Nadal"

Netflix ha estrenat aquest desembre Scrooge: conte de Nadal (originalment en anglès, Scrooge: A Christmas Carol), una nova pel·lícula inspirada en la novel·la Cançó de Nadal, de Charles Dickens, amb direcció de Stephen Donnelly i guió de Leslie Bricusse. Els dos punts forts d'aquesta pel·lícula d'animació musical britànica: que es pot veure doblada al català i que les cançons les canten els polifacètics Sergi Albert i Ivan Labanda. També compta amb les veus de Joan Carles Gustems, Victòria Pagès, Carles Lladó i Isabel Valls, entre d'altres.

Al catàleg de Netflix també s'hi pot trobar Navidad en la granja, Navidad de golpe i Una nueva historia de Navidad, continuació del film Historia de Navidad, del 1983.

L'especial nadalenc de Marvel

Els fans de l'Univers Cinematogràfic de Marvel (MCU) estan d'enhorabona. A més de l'estrena per als cinemes que sempre cau per festes, que enguany és Wakanda Forever, la segona entrega de la saga Black Panther, Disney+ acaba d'estrenar, també, Guardianes de la Galaxia Especial Felices Fiestas, un migmetratge de 44 minuts que serveix per fer passar el mono mentre no arriba Guardianes de la Galaxia vol 3 (el 5 de maig del 2023). En aquest aperitiu, Drax i Mantis viatgen a la Terra per buscar el regal de Nadal perfecte per en Quill. Què podria sortir malament?

Tripleta del director Alex Ranarivelo a HBO

Ni una, ni dues, sinó tres pel·lícules sobre Nadal estrena aquestes festes el director Alex Ranarivelo a la plataforma HBO. A Hollywood Christmas explica la història de Jessica, una directora de cine que ha fet moltes pel·lícules d'amor pero encara ha de viure la seva pròpia. Un misterio de Navidad va sobre una jove detectiu i el seu amic que han de demostrar que acusen falsament un home d'haver robat les campanes de la ciutat. I I belive in Santa ens presenta la Lisa, una noia que ha trobat l'amor de la seva vida... però està obsessionat amb el Nadal.

Una revisió més de la 'Cançó del Nadal'

Will Ferrell, Ryan Reynolds, Sunita Mani, OCtavia Spencer, Patrick Page, Marlow Barkley.... l'elenc de "Spirited: El espíritu de las Fiestas", una de les apostes d'Apple TV+ per aquest Nadal, està ple de cares conegudes. I la sinopsis també et sonarà: és una nova revisió del clàssic de Charles Dickens amb Ferrell a la pell d'Ebenezer Scrooge.