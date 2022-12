Es representa un sol dia, per Sant Esteve, de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre i, després d’una aturada de dos anys a causa de la pandèmia, es podrà tornar a gaudir aquest Nadal.

És el Pessebre Vivent del Pont Llarg de Manresa, situat a la zona de pagès del Poal, amb un circuit amb inici i final a l’aqüeducte del pont Llarg seguint fins a les primeres cases del camí de Joncadella. L’entrada és pel final de l’avinguda Universitària, a la sortida de la C-25 (eix Transversal).

El pessebre manresà, que ja té darrere una història de 35 anys, es feia originàriament als baixos de la parròquia de la Mare de Déu de l’Esperança, fins que els seus responsables van decidir obrir-lo a tota la ciutat. La resposta no es va fer esperar i cada any són moltes les persones que el van a visitar. Convertir l’entorn del Poal en un poble de Galilea de fa més de 2.000 anys ho fa possible la participació i l’esforç de més de 300 persones. Tampoc no hi falten alguns animals per donar més realisme a les escenes.

Es recomana comprar les entrades anticipades per evitar cues. Es pot fer al portal dels Pessebres Vivents de Catalunya.