El monjo de Poblet Francesc Martínez-Soria Ramos, que havia format part del noviciat dels escolapis de Moià, va morir dissabte als 88 anys a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. L'eclesiàstic era fill de l'actor Paco Martínez Soria i s'hostatjava a la infermeria del monestir perquè patia una malaltia des de feia anys. Martínez-Soria va néixer a Barcelona el 18 de juliol de 1934 i va ser l'únic fill baró que va tenir el conegut actor amb la seva dona, Consuelo Ramos. Per evitar que els seus cognoms es perdessin, l'artista li va canviar el nom a Martínez-Soria Ramos.

Martínez-Soria va abandonar els estudis de Farmàcia amb 21 anys per ingressar al noviciat dels escolapis de Moià i el 1962 va ser ordenat prevere a Salamanca. Uns anys més tard, durant un recés amb un grup d'escolapis a Poblet, Martínez-Soria va "sentir el desig d'esdevenir-ne monjo, conscient que la seva vida espiritual s'havia anat refredant". Va posar-se l'hàbit cistercenc el 1991 i tres anys després va convertir-se en monjo cistercenc de Poblet.

Al monestir de Poblet ha estat sagristà, responsable de la botiga de records, refetorer, hostatger, i, abans de jubilar-se, responsable de la bugaderia. "La seva última malaltia no li ha estat estalviat el sofriment, que ha estat per a ell un camí de purificació i de preparació per al goig que no s'acaba", ha detallat la comunitat monàstica a través d'un comunicat.

Els monjos recorden que Martínez-Soria sempre "s'esforçava per llimar les asprors del seu temperament fort" i que "sabia veure i posar en relleu les coses positives dels altres".