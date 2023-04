La Séquia és un canal medieval que s’estén des de Balsareny fins a Manresa. Es tracta d’una de les obres d’enginyeria més importants que es van fer durant l’edat mitjana a Catalunya i està envoltat d’un espai privilegiat d’alt valor natural i agrícola, que permet connectar amb la natura i relaxar-se de la rutina al llarg dels seus 26 quilòmetres.

Al parc hi ha una àmplia oferta d’activitats d’oci, divulgatives i turisme per a famílies, grups i escoles. Es tracta d’un espai únic on val la pena perdre’s sota l’atenta mirada al Massís de Montserrat. Vols conèixer més? En aquest article et donem algunes idees per gaudir del Parc de la Séquia sol o acompanyat.

Un espai pel senderisme tranquil

Hi ha múltiples itineraris a fer pels voltants de la Séquia. Tots destaquen per no tenir desnivell. Això converteix aquest espai en un indret ideal per a fer passejades sense grans esforços i amb diverses rutes adaptades per a totes les dificultats.

El primer dissabte de cada mes s’organitza la Séquia Exprés, una visita guiada pels tres últims quilòmetres del canal on es poden descobrir totes les curiositats i la història d'aquesta obra d’enginyeria medieval. La visita comença al Parc de l’Agulla i arriba fins a Sant Iscle, un petit poble amb una meravellosa església romànica.

Si, en canvi, es vol conèixer més a fons i al detall, Camins de la Séquia presenta itineraris per fer en dos o tres dies. Es tracta d’uns lots que inclouen llibre de ruta, allotjament, transport de l’equipatge i un telèfon d'assistència. Un forma molt més calmada de conèixer els 26 km de La Séquia i descobrir el territori.

El Parc de la Séquia també programa passejades nocturnes a l'estiu per gaudir de l’ambient de nit, que et permetran veure un increïble cel estrellat sense contaminació lumínica.

Ioga i meditació en un entorn natural

Al costat del canal hi ha alguns espais on es pot gaudir d’activitats de benestar com el ioga o la meditació, entre d’altres. La Séquia és un espai ideal on fer-ho, ja que és un lloc tranquil, sense soroll, que permet desconnectar i enfocar-se en un mateix.

Espais d’interès

Al llarg del recorregut de la Séquia hi ha un munt de llocs d’interès. El recorregut comença a la Reclosa dels Manresans, que capta les aigües del Llobregat. També es pot gaudir dels 31 aqüeductes que hi ha al llarg del recorregut, on destaca el del Conangle, amb 103 metres de llarg i 13 d’alçada. Prop del final del canal principal hi ha l’Ermita i el Mas de Sant Iscle. Tot això, maridat amb paisatges màgics com el Bosc de la Sala, amb tota mena de flora i fauna.

Gastronomia al Parc de la Séquia

Els amants de la gastronomia podran gaudir de la gran oferta de productes locals de la zona. Destaquen l'albergínia blanca, les varietats autòctones d’oli o el mató de Montserrat, entre d’altres. També trobareu una gran varietat de vins sota la DO Pla de Bages.

Hi ha diverses activitats per descobrir aquest patrimoni culinari que s’amaga a la comarca com provar els diferents productes locals, o visitar els productors i cellers i fer un tast de vins.

Si vols descobrir més, pots trobar més informació en aquest enllaç.